Губернатор Флориды подписал три законопроекта, которые рассказывают о коммунизме

В минувший вторник республиканский губернатор Флориды Рон ДеСантис (Ron DeSantis) подписал три законопроекта, способствующих развитию гражданского образования в государственных школах и показывают неприглядную сторону коммунизма.

Как сказал губернатор ДеСантис: “Мы хотим, чтобы все ученики понимали разницу, зачем кому-то бежать через кишащие акулами воды, говорить, уезжая с Кубы, чтобы перебраться в южную Флориду? Зачем кому-то уезжать из такого места, как Вьетнам? Почему люди покидают эти страны и рискуют своей жизнью, чтобы приехать сюда? Важно, чтобы учащиеся это понимали. Теперь в рамках этого законопроекта Флорида создаст библиотеку «Портреты в патриотизме», чтобы студенты могли узнать о настоящих патриотах, которые приехали в эту страну после того, как увидели ужасы этих коммунистических режимов.”

Немного поподробнее о новых законах, подписанных губернатором Флориды:

Законопроект 5 Палаты представителей (House Bill 5):

Программа гражданского образования: «Законопроект 5 Палаты представителей требует от Департамента образования Флориды создания интегрированной программы гражданского образования для школьников до 12 лет, которая включает понимание общих прав и обязанностей граждан в соответствии с Конституцией и Биллем о правах. Он также расширяет обязательное обучение в средней школе, чтобы включить сравнительное обсуждение политических идеологий, которые противоречат принципам свободы и демократии, важным для основополагающих принципов Соединенных Штатов, таких как коммунизм и тоталитаризм. Этот закон также предоставляет библиотеку «Портретов в патриотизме», основанную на личных историях разных людей, демонстрирующих гражданские качества, в том числе тех, кто переехал в эту страну после преследований в таких странах, как Куба и Венесуэла”.

Законопроект 233 Палаты представителей (House Bill 233):

Высшее образование: «Законопроект 233 Палаты представителей требует от колледжей и университетов штата проводить ежегодную оценку разнообразия точек зрения и интеллектуальной свободы в своих учреждениях, чтобы гарантировать, что учащимся послешкольного образования Флориды будут представлены различные идеи и мнения, в том числе те, с которыми они могут не согласиться или находить неудобным “.

Законопроект Сената 1108 (Senate Bill 1108):

Образование: «Законопроект Сената 1108 требует, чтобы студенты государственных колледжей и университетов штата проходили как курс гражданской грамотности, так и оценку гражданской грамотности в качестве требования для получения диплома, соединяя гражданское образование между нашими средними школами и высшими учебными заведениями. Законопроект также расширяет программу развития личности для старшеклассников, включая инструкции о том, как зарегистрироваться для голосования”.