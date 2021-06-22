В Калифорнии предлагают выплату 100% просроченной арендной платы

Законодатели Калифорнии предлагают выплату 100% просроченной арендной платы арендаторам с низким доходом, пострадавшим от пандемии.

Калифорнийские законодатели работают над окончательной доработкой закона, который предполагает выплату 100% просроченной арендной платы для соответствующих критериям арендаторов, которые финансово пострадали во время пандемии COVID-19.

По словам представителя Государственного агентства по делам бизнеса, бытовых услуг и жилищного строительства Русса Хеймериха, предложение выплатить 100% просроченной арендной платы является частью пересмотра существующей программы снижения арендной платы в период пандемии, которая обещает выплатить 80% просроченной арендной платы. То, над чем законодатели работают сейчас – это поднять ставку возмещения до 100%.

Арендаторы, которые зарабатывают менее 80% от среднего дохода по месту жительства (Area Median Income, AMI) в своем районе и испытывают финансовые трудности, связанные с пандемией, имеют право подать заявку на получение помощи. AMI ежегодно устанавливается Департаментом жилищного строительства и городского развития.

Задолженность по арендной плате будет оплачиваться из федеральных средств, оставшихся от пакетов помощи при пандемии.