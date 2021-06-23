Член славянской церкви “Дом Божий” (House of God Ministries) штата Орегон подозревается в десятках случаях сексуального насилия над несовершеннолетним. “Славянский Сакраменто” получил документы суда штата Орегон, подтверждающие обвинения в адрес 40-летнего русскоязычного жителя Портленда Виталия Ясинского.

Согласно делу “Штат Орегон против Виталия Ясинского”, 40-летний мужчина обвиняется в ряде эпизодов сексуального насилия по отношению к несовершеннолетнему ребенку, в изнасиловании (включая оральный секс без согласия жертвы), сексуальном развращении ребенка в Интернете, содомии, киднеппинге и проституции.

Как гласит обвинение, подозреваемый не только заставлял или соблазнял жертву к сексуальным контактам, он также пытался лишить ее свободы. Расследование шерифа показало, что Ясинский использовал мобильное приложение Snapchat для общения и соблазнения своей несовершеннолетней жертвы.

Всего подозреваемому было предъявлено десятки обвинений. По версии прокуратуры, указываемые действия происходили с апреля по май 2021 г.

Согласно информации из дела Ясинского, он являлся активным членом славянской церкви и даже молодежным служителем.

“Виталий является добросовестным и трудолюбивым человеком, членом нашей церкви. Он любит Бога всем своим сердцем,” – написала в ходатайстве в суд некая знакомая обвиняемого Наталия, попросив аннулировать выдвинутые в отношении Ясинского обвинения.

Один из пасторов церкви, Иван Свиденко, также просит суд смилостивиться над обвиняемым и сообщает, что тот является “богобоязненным мужчиной”: “Он регулярно посещает наши церковные собрания на протяжение многих лет и служит нашей диаспоре”.

Как указывает другой знакомый Ясинского, “он (Ясинский – SlavicSac.com) занимался доставкой продуктов в церковь и клинингом после церковных мероприятий – он – человек Божий”.

Друг Ясинского Алекс Винокуров отметил, что “Виталий вырос в церкви Дом Божий и был очень активным в служении молодежи”. В регистрационных документах секретариата штата Орегон Алекс Винокуров отмечен как секретарь и администратор церкви.

“Это какая-то ошибка. Виталий посещал молитвенные богослужения и никогда не был свидетелем того, чтобы он вел себя необычно”, – сказал Винокуров в ходатайстве суду.

Другие верующие также подтверждают активное участие в церковных делах Ясинского и просят суд отпустить его на поруки.

Старший пастор церкви Давид Классен отказался официально прокомментировать данное сообщение “Славянскому Сакраменто”.

Согласно информации, опубликованной на сайте церкви “Дом Божий” (House of God Ministries), ее штаб-квартира находится в Портленде и имеет десяток отделений в США и около десятка филиалов в СНГ, Европе, Центральной Азии и Израиле.

“Служения людям через различные виды служб и услуг всегда была приоритетом для руководителей церкви. Большинство служений и прочих мероприятий проводятся на русском языке и нацелены на местные русскоговорящие сообщества.

Пасторское попечение является основой служения людям и обеспечивает эмоциональную, социальную и духовную поддержку через молитву, общение, взаимное назидание, служение друг другу с помощью духовных даров,” – говорится на сайте церкви.

На имя Виталия Ясинского в офисе окружного прокурора был выдан ордер, запрещающий приближаться к предполагаемой жертве.

Ясинский заключен в тюрьму округа с правом выхода под залог в размере 250 тысяч долларов. Адвокат обвиняемого просил судью снизить размер залога до 50 тысяч долларов. Члены семьи иммигранта обратились в суд с просьбой выпустить его на свободу, аргументируя свое прошение тем, что арестованный является разведенным отцом-одиночкой и его детям требуется присутствие кормильца.

Местные власти также полагают, что в деле Ясинского могут быть и другие жертвы жертвы.