Согласно рейтингу, опубликованному аналитическим отделом Consumer Affairs, северокалифорнийский город Розвилл занял первую строчку среди городов штата, наиболее благоприятных для переезда в 2025 году. Этот пригород столицы штата — Сакраменто — заслужил столь высокую оценку благодаря развитой экономике, высоким стандартам жизни и качественной городской инфраструктуре.

Исследовательская группа проанализировала 75 самых густонаселенных городов Калифорнии на основе пяти ключевых факторов: доступность, безопасность, экономическая мощь, качество жизни и климатический риск. В каждой категории город, показавший наилучшие результаты, получил наивысший возможный балл, которые были суммированы, чтобы получить общий балл – 100 баллов.

Согласно исследованию, Розвилл с его населением в 150 тысяч человек обеспечивает качество жизни большого города; относительно низкий риск изменения климата делает его привлекательным для семей, пенсионеров и молодых специалистов. Город выгодно отличается от соседей благодаря муниципальной системе энергоснабжения, предлагающей значительно более низкие тарифы — от 25% до 35% меньше по сравнению с частными поставщиками, а что касается коммунального обслуживания (вода, канализация, вывоз отходов), то тарифы на 50% ниже, чем в соседних округах.

Средняя цена жилья в Розвилле в 4,7 раза превышает средний доход в городе, что делает его более доступным для проживания, чем большинство крупных городов Калифорнии.

Благодаря своему расположению, жители Розвилла получают преимущества и пригорода, и близости к деловой активности Сакраменто. При этом экологическая обстановка остаётся одной из лучших в штате — Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) присвоило городу наименьший уровень климатического риска среди всех крупнейших городов Калифорнии.

Согласно рейтингу Consumer Affairs, Розвилл демонстрирует одну из самых устойчивых экономик в штате: один из самых низких показателей бедности (6 %) и безработицы (4,2 %) в штате, а также наблюдается сильный рост числа рабочих мест в период с 2019 по 2023 год (7,3 %).

В рейтинге Consumer Affairs Розвилл опережает такие калифорнийские города, как Висейлия, занявшая второе место благодаря высокой доступности жилья и статусу “врат” в национальные парки Секвойя и Кингз-Каньон; Кловис, расположившегося на третьей строчке, Элк-Гроув — на четвёртой и Марриета — на пятой.

Сакрaменто занял 11 место в рейтинге, Сан-Диего — 34, Сан-Хосе — 62, Сан-Франциско — 66, Лос-Анджелес — 71. Два крупнейших мегаполис штат не попали даже в топ-25 из-за высокой стоимости жизни, более слабые показатели экономики и повышенные климатические риски.

В конце списка, на 75 месте, оказался аутсайдер рейтинга – Окленд из-за высокой преступности, дороговизны жилья, слабого экономического роста и неблагоприятного климатического прогноза.

В целом, как пишет Consumer Affairs, несмотря на непрекращающийся рост тех, кто уезжает из штата, Калифорния остается одним из самых популярных мест для переезда в 2025 году. Многих людей по-прежнему привлекают разнообразные ландшафты штата, сильная местная экономика и яркая культура.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship