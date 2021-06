Путин и Байден поговорили о Навальном, Беларуси, обсудили ситуацию со свободой слова в РФ

Шестнадцатого июня на женевской вилле La Grange прошла встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. Это первая встреча политиков после избрания Байдена президентом США. Вначале прошла беседа двух президентов в узком составе, с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Всего переговоры продолжались более трех с половиной часов.

После переговоров ожидалось, что президенты по отдельности выступят на пресс-конференциях, однако Байден уже уехал с виллы, где проходила встреча.

Путин приехал на встречу в Женеве первым: на вилле его встретил президент Швейцарии. Джо Байден появился позже: американские советники отмечают, что это было сделано специально, с учетом привычки Путина “опаздывать” на встречи: в Белом доме не хотели, чтобы Байден ждал своего собеседника.

Перед началом встречи Путин поблагодарил Байдена за его “инициативу” встречи и сказал, что надеется, что она будет продуктивной. Байден также поблагодарил Путина и сказал, что рассчитывает на встрече понять, в каких сферах РФ и США могут найти способы сотрудничать, а в каких нет.

Американские советники перед встречей отдельно подчеркивали, что Байден не будет проводить встречу с Путиным наедине и не под запись, чтобы не оказаться в той же ситуации, в какой бывший президент Дональд Трамп оказался после встречи с Путиным в Хельсинки.

Официально в повестке переговоров заявлены “перспективы двусторонних отношений”, борьба с пандемией коронавируса и урегулирование конфликтов в регионах и другие вопросы.

Отношения между Вашингтоном и Москвой самые напряженные за последние годы: это признают и в Кремле, и в Белом доме. Стороны по-прежнему расходятся во всем, от позиции по Украине и Сирии до заключенного в тюрьму лидера российской оппозиции Алексея Навального. Однако в Кремле придают встрече огромное значение: это показывает то, что в аэропорт Женевы еще накануне, до прибытия Путина прилетело три огромных самолета ИЛ-76 и один ИЛ-96 из летного отряда “Россия”. Они привезли сопровождающий персонал, охрану и, вероятно, лимузины, на которых будет передвигаться российский президент.

Президент США Джо Байден по итогам саммита с президентом России Владимиром Путиным дал отдельную пресс-конференцию. Он сказал, что будет продолжать защищать права Алексея Навального, как и права других людей, которые нарушаются.

“Мы провели два часа с глазу на глаз с президентом Путиным, и оба имеем уникальные обязанности. У нас есть различия, но мы должны поддерживать стабильные отношения, – подчеркнул он. – Никаких угроз не было, были просто утверждения с обеих сторон. Мы разговаривали о базовых вещах. Я сказал Путину, что моя задача – не навредить России, а защитить американский народ”.

Однако, по словам Байдена, он также будет продолжать защищать права всех людей в мире, в случае если они нарушаются. В том числе права оппозиционера Алексея Навального, который содержится в российской колонии, а также американских граждан, которые содержатся в российских тюрьмах. “Мы говорили об этом, и я не намерен бросать эту проблему”, – заметил он позже журналистам.

“Я ему сказал, что как я могу быть президентом США и не высказываться против нарушения прав человека? – подчеркнул Байден. – Я сказал ему, что если Навальный умрет, последствия будут разрушительными для России”.

Байден также заметил, что Путин все еще считает, что США “хотят его победить” (одолеть) (take him down).

“У него все еще есть такие опасения, но я не думаю, что именно это должно быть во главе тех отношений, которые он хочет иметь с США”, – заметил президент.

Байден подчеркнул, что, помимо нарушения прав человека в России, они с Путиным обсуждали кибератаки на американские компании, а также ситуацию в Беларуси (он заметил, что по этому вопросу они с Путиным не пришли к согласию), Украине и Афганистане.

Байден подтвердил, что на переговорах в Женеве поднимал вопрос о работе Радио Свобода/Радио Свободная Европа в России. Это же ранее подтвердил и Владимир Путин: по его словам, американские СМИ, внесенные российскими властями в список СМИ – “иностранных агентов”, “не до конца выполняют требования российского закона”.

Байден, отвечая на вопрос о том, почему Россия ограничивает работу Радио Свобода в России, заметил: “Насколько Путин заинтересован в том, чтобы ухудшить репутацию России еще больше?”

На вопрос, нужно ли было вообще встречаться с Путиным и зачем, если никаких договоренностей не удалось достичь, равно как и сблизить позиции, президент США ответил следующим образом:

“Я сделал то, что должен был сделать. Первое – определить области, в которых мы можем взаимодействовать. Второе – лично встретиться. Третье – четко обозначить свои позиции. Я был с чем-то не согласен – я это сказал. Он был с чем-то не согласен – он это сказал, – описал Байден атмосферу саммита с президентом РФ. – Впереди много работы, и я не говорю, что что-то уже сделано. Что будет дальше? Через три-шесть месяцев мы сможем сказать, сработало ли то, на что мы согласились”.

Байден отдельно подчеркнул, что Путин после беседы с ним “знает, что если он отступит от договоренностей – наступят последствия”. И заметил: “у меня нет проблем с тем, чтобы вести бизнес с Россией” – но только если “она ведет себя в соответствии с международными нормами”. Он еще раз подчеркнул, что в России были арестованы “несколько американских бизнесменов и инвесторов”, и призвал Путина их отпустить.

“Я думаю, что последнее, что Путин сейчас хочет, – это холодная война с США”, – заметил Байден и добавил, что “это не в интересах ни США, ни России”.

