В Женеве 16 июня впервые Джо Байден и Владимир Путин встретились в качестве президентов. Официальное мероприятие длилось три с половиной часа, два из них Путин и Байден общались с глазу на глаз. От совместной пресс-конференции на саммите стороны заранее отказались – выступили перед журналистами по очереди.

Оправдались ли ожидания от этой встречи и чего ждать после нее миру, в эфире Настоящего Времени рассказала историк-американист, сотрудница Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, кандидат политических наук Виктория Журавлева.

– Изменятся ли отношения двух стран после сегодняшней встречи?

– Здесь предсказывать-то бесполезно, но совершенно очевидно, что оба президента дали сигнал на изменение. Очевидно, они оба довольны результатом, и это очень серьезный результат, это восстановление контакта на высшем уровне – то, на чем держатся российско-американские отношения. Если этот контакт будет поддерживаться, то есть большая вероятность, что будет какое-то движение на других последующих уровнях, на ведомственных, и будут какие-то шаги по изменению, по продвижению и развитию российско-американской повестки.

Конечно же, нельзя загадывать, и Байден сам сказал, что посмотрим-увидим, что будет через шесть месяцев, но явно оба президента нашли, так скажем, понимание того, что работать вместе можно, – не только необходимо, но и возможно.

– А как вам фраза, которую сейчас активно обсуждают в русскоязычной части фейсбука, о том, что если Навальный умрет в тюрьме, то последствия для России будут разрушительными? Это такая угроза или нет?

– Он совершенно четко сказал – и здесь нет ничего неожиданного, он об этом говорил и раньше, – что санкции возможны, и сфера или факты, за что могут быть санкции, тоже оговаривались. Это либо вмешательство России опять во внутренние дела США – кибератаки или еще что-то, права человека, то, что происходит внутри России, прежде всего Навальный, да. Это тема, которую Байден поднимал еще сразу после победы [на выборах], как только пришел в Белый дом, и она вполне ожидаемая.

Вполне было понятно, что они будут обсуждать с Путиным, что это будет на пресс-конференции – тема, которая очень активно поднимается американской прессой. Она связана с ожиданиями того, что Байден донесет до Путина, что позиция Соединенных Штатов очень жесткая в отношении определенных вопросов. И от него ожидают, чтобы он это сделал, и плюс ожидают доказательств того, что он это сделал. То, что в принципе невозможно получить, потому что встреча была за закрытыми дверями, и что там кто друг другу говорил, мы не знаем. Мы знаем только то, что вынесено на пресс-конференцию. И понятно, что тема “а можно ли вообще доверять российскому президенту” из информационного поля не уйдет никогда.

– Ну и она, по-моему, довольно такие эмоции вызывает у американского президента. Видели мы уже это в самом конце.

– Да, она вызывает эмоции, но, опять же, мы видели, что Байден явно пытается сгладить углы. Потому что он, в общем, от вопросов этих уходит. Он очень четко сказал, что это не вопрос доверия – это вопрос интересов. Мне кажется, что он приложил максимум усилий, чтобы начать заново, чтобы начать менять не только отношения, но и информационное поле тоже.

– Виктория, не могу не поделиться новостью. Стало известно о том, какими подарками два президента обменялись. Путин подарил Байдену письменный набор хохломы “Москва”. А Байден Путину подарил солнечные очки модели “Авиатор”, это его любимая модель, он не раз появлялся в ней на публике, и вот эти очки сделаны специально для Путина, спецзаказ. И это еще не все, Путину досталась еще и хрустальная фигурка американского бизона. В Белом доме прокомментировали, что это один из самых величественных млекопитающих нашей страны и представитель силы, единства и стойкости. В самом начале еще Путин обмолвился, что два президента пытались друг друга услышать и услышать позиции. Как вам показалось, услышали?

– (смеется) По подаркам будем судить? С другой стороны, хорошо, что не лабрадора или еще какие-нибудь звери: лошади и так далее. Зверюшки хрустальные лучше, чем живые.

– Да, Горбачеву, я помню, джинсовую куртку привозили или джинсы.

– Да, мне кажется, подарки вполне сдержанные. Для России классика – дарить матрешки, хохлому, это и русские, когда едут в Америку, обязательно с собой везут, то есть не президенты, а просто обычные граждане. У Байдена, конечно, более личные подарки, я бы сказала, если говорить об очках. Но, в общем, он и выглядел так – более старающимся, я бы сказала.

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