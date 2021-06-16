Опрос: отношение к Америке в других странах улучшилось при Байдене

Год назад в некоторых странах рейтинги США приближались к историческим минимумам, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Репутация Америки в мире значительно улучшилась после того, как Джо Байден сменил Дональда Трампа на посту президента, показал новый опрос Исследовательского центра Пью.

Более 60 процентов граждан 16 стран, где проводился опрос, выразили уверенность в том, что Байден «будет предпринимать правильные действия» при решении мировых проблем, говорится в исследовании.

Опрос показал, что рейтинг США стал улучшаться после значительного падения за четыре года пребывания Трампа в Белом доме.

В таких союзнических странах, как Германия и Франция, рейтинги Америки выросли на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Уровень позитивного отношения к США в прошлом году приблизился к историческим минимумам в этих двух странах, а также в Канаде, Великобритании и Японии.

Во Франции уровень позитивного отношения к США более чем удвоился – с 31 процента в прошлом году до 65 процентов в этом.