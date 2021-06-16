Президент Байден: политика США не направлена против России

Беседуя с журналистами, президент подчеркнул значение встреч с зарубежными лидерами лицом к лицу, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Фото: VOA/YouTube

Президент США Джо Байден беседует с журналистами после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве.

Обращаясь к собравшимся, Байден подчеркнул важность встреч с зарубежными лидерами лицом к лицу.

По словам Байдена одной из его задач было заявить Путину, что политика США не направлена против России.

Глава Белого дома отметил, что встреча прошла в позитивном ключе: говоря о своих разногласиях, собеседники не переходили на враждебный тон.

Президент США подчеркнул, что одно из центральных мест в ходе саммита занимал вопрос о правах человека, и пояснил, почему он уделяет этому особое внимание.

«Дело не в том, чтобы совершать нападки на Россию за нарушения прав человека. Просто в этом – наше естество. Как я могу быть президентом Соединенных Штатов и не заявлять при этом во всеуслышание, если где-то происходят нарушения прав человека? Здесь мы говорим и о России, и о других странах.

Поэтому нас беспокоят такие случаи, как то, что произошло с Алексеем Навальным, – продолжил американский лидер. – Я дал понять президенту Путину, что мы будем продолжать поднимать вопросы о правах человека, потому что в этом состоит суть нашего мировоззрения,.. и мы всегда расширяем нашу приверженность этому направлению».

Джо Байден также высказался по поводу слов Владимира Путина о том, что меры Кремля в отношении оппозиции сравнимы с усилиями правоохранительных органов США после штурма вашингтонского Капитолия 6 января 2021 года. «Сравнивать эти две вещи – просто глупо. Люди, которые ворвались в Капитолий и убили полицейского, действительно были преступниками», – заявил глава Белого дома.

Байден сказал, что затронул в ходе встречи и вопрос об удерживаемых в России американцах Поле Уилане и Треворе Риде.

Если Путин хочет, чтобы американское бизнес-сообщество инвестировало в Россию, то пусть освободит задержанных американцев, сказал Байден.

«Последнее, чего Путин хочет сейчас, это “холодная война”», – заявил президент.

Байден рассказал, что в ходе беседы с Путиным он отметил, что у России была возможность перейти к демократии, но что эта попытка потерпела неудачу. Президент упомянул и о некогда имевших место спорах среди российских интеллектуалов по вопросу об образе правления в стране, и о том, что победила идеология, восходящая к русской революции и ставящая во главу угла необходимость объединения народа под контролем государства.

Комментируя итоги саммита, Джо Байден также заявил, что действия российского лидера «ослабляют» позиции Москвы на мировой арене.

«Как бы это выглядело, если бы мы занимались деятельностью, которую осуществляет он, – сказал Байден на пресс-конференции. – Это ослабляет положение страны, которая отчаянно пытается сохранить свой статус крупной мировой державы».

Отвечая на вопрос журналиста о том, доверяет ли он Владимиру Путину после встречи в Женеве, президент сказал, что речь в данном случае идет не о доверии, но о выгоде.

«Видите ли, тут дело не в доверии. Речь идет о выгоде и ее верификации, – пояснил Байден. – Как гласит старая пословица, чтобы узнать, каков пудинг, нужно его отведать. Скоро узнаем».

В ходе пресс-конференции корреспондент канала «Настоящее время» Игорь Севрюгин, упомянув о действиях российских властей по отношению к таким медиа, как Радио Свобода, «Голос Америки» и «Настоящее время», спросил президента Байдена, насколько Владимир Путин заинтересован после состоявшегося саммита в улучшении медийного климата в России.

«Я бы это так не сформулировал – что он улучшает этот климат, – сказал Байден.– Я бы сказал: “Насколько он заинтересован в ухудшении репутации России?”»

При этом президент отметил, что Путин едва ли заинтересован в изменении характера “закрытого общества”, действия которого, как он подчеркнул, существенно отличаются от «нашего подхода».

В настоящее время американская делегация во главе с президентом уже покинула место проведения саммита.

Согласно сообщению Белого дома, саммит завершился в 17:05 по местному времени.

В начале переговоров Байден сказал, что двое лидеров попытаются выявить области сотрудничества и взаимных интересов.

Ранее Путин, отвечая на вопросы журналистов, назвал переговоры конструктивными.