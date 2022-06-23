Канадцу выплатят компенсацию за вред, причиненный вакциной от COVID-19

У канадца Росса Вайтмана был диагностирован синдром Гийена-Барре (СГБ или острый полирадикулоневрит), редкое заболевание, поражающее нервную систему, всего через несколько дней после его первой и единственной дозы вакцины Oxford-AstraZeneca против COVID-19. Состояние может вызвать паралич, мышечную слабость и даже смерть.

У Росса Вайтмана была потеря чувствительности в ногах и ухудшение зрения, сообщает CBC.

Вайтман – 1 из 10 человек, госпитализированных с синдромом Гийена-Барре в течение 30 дней после вакцинации. По данным Центров по контролю за заболеваниями Британской Колумбии (BCCDC) и Министерства здравоохранения Канады, этот диагнозы после вакцинации против COVID-19 крайне редки — примерно один случай на 700 000.

Вайтман получил электронное письмо от Канадской программы поддержки пострадавших от вакцин (VISP), которое подтвердило: его состояние, вероятно, было вызвано вакциной Oxford-AstraZeneca против COVID-19, сообщает CBC News.

Мужчина не расскрыл журналистам CBC News суммы, которые ему полагаются, сославшись на соображения конфиденциальности, но сказал, что максимальная выплата по программе составляет около 284 000 канадских долларов, на которую он не имеет право.

Он сказал, что также имеет право на замещение дохода до 90 000 долларов в год. Несмотря на то, что выплата одобрена, Вайтман все еще не думает, что она не соответствует физическим, эмоциональным и финансовым потерям, которые он перенес за последний год.