Лукашенко обвинил американские спецслужбы в подготовке покушения на него

Об этом глава государства рассказал во время традиционного республиканского субботника в Могилевской области. Александр Лукашенко обвинил арестованного ранее беларуса из США в подготовке к террактам.

“Мы их захватили в Москве, они побоялись (ехать непосредственно в Минск. – Прим.). Из США прилетели – агентура. Фамилия его – какой-то Зенкович (речь о Юрии Зенковиче. – Прим.). Они побоялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще? Наш был этот – Федута (Александр Федута. – Прим.). Потом стали шире смотреть – Костусев (Григорий Костусев. – Прим.) появился там, в меньшей степени. Он в Москве не был, мы вышли на него здесь. И ряд других. Они уже сегодня видны, поэтому мы можем кое-какую информацию озвучить”, – передает пресс-служба президента РБ слова Лукашенко.

По словам Александра Лукашенко, руководству России и непосредственно ФСБ была направлена просьба оказать содействие в организации задержания в Москве соответствующих лиц. “Я попросил Президента России, и Тертель (Председатель КГБ Беларуси Иван Тертель. – Прим.) – своего коллегу Александра Бортникова, ФСБ. И мы их там взяли. Выехала наша группа захвата – 11-12 человек”, – рассказал Президент.

Александр Лукашенко недвусмысленно предупредил всех недоброжелателей: “Не дай бог они прикоснутся к моим детям, которые вообще непричастны к этому! Не дай бог, не только к моим, но и вашим! Понимаете, я терпел, все ждал, красные линии рисовал для себя, отодвигал. А сейчас мы их будем мочить так, что им мало не покажется”.

“Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут. Ведь поставить задачу устранить Президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы, – отметил белорусский лидер. – Я скажу больше. Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом (Президент США Джозеф Байден. – Прим.), он ему задал этот вопрос. Бульканье – и ни одного ответа! Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл”.

Напомним, что на днях белорусский КГБ обвинил в терроризме жительницу Калифорнии.