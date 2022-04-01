Информация по предотвращению жестокого обращения с детьми в округе Йоло

Совет по предотвращению жестокого обращения с детьми округа Йоло предоставляет ресурсы по обеспечению устойчивости молодежи и их семьям.

В течение Месяца предотвращения жестокого обращения с детьми Совет по предотвращению жестокого обращения с детьми (CAPC), Детский альянс округа Йоло (YCCA) и партнеры повышают осведомленность о воспитании устойчивости у молодежи и их семей в регионе. В этом году CAPC округа Йоло будет использовать веб-сайт Strong Families Yolo, запущенный в 2021 году, доступен на русском языке, для предоставления новых интерактивных ресурсов и образовательных материалов, ориентированных на потребности молодежи и их родителей/опекунов.

CAPC провел опрос среди молодежи, который показал, что основными проблемами молодежи являются одиночество, стресс и тревога. основными проблемами молодежи являются одиночество, стресс и тревога.

В ответ на эти опасения CAPC разработала руководства для молодежи и их родителей/опекунов, которые предоставляют ресурсы для повышения устойчивости, заботы о себе и личностного роста. Эти руководства доступны на веб-сайте Strong Families Yolo вместе с сотнями различных других ресурсов и практических идей для всех людей, чтобы поддержать семьи в округе Yolo и помочь предотвратить жестокое обращение с детьми и безнадзорность.

Каждый может сыграть свою роль в предотвращении жестокого обращения с детьми и безнадзорности, начиная с укрепления семей путем предоставления им информации и ресурсов. CAPC призывает сообщество округа Йоло поделиться информацией о повышении устойчивости молодежи со своими сетями, используя свой набор инструментов для повышения осведомленности в социальных сетях, и присоединиться к их движении по предотвращению и прекращению жестокого обращения с детьми и отсутствия заботы о них путем создания более сильного сообщества округа Йоло.