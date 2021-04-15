В штате Вашингтон во время стрельбы пострадал наш соотечественник

В субботнее утро 27-летний Олександр Савченко ехал на север по трассе Interstate 205 в штате Вашингтон в своем белом Dodge, когда мужчина из проезжающего мимо Mitsubishi Eclips выстрелил в его правую заднюю дверь, пуля застряла в сиденье переднего пассажира. По его словам, перед стрельбой водитель черного Mitsubishi с номером штата Орегон подрезал Савченко, что спровоцировало инцидент.

Олександр позвонил в службу 911 и сообщил о стрельбе, которая произошла около 9:45 на Milepost 27, он также представил описание внешности подозреваемого, номер его машины и неподвижное изображение, снятое с видеорегистратора своего автомобиля. Позднее полиция Ванкувера обнаружила подозреваемый автомобиль в жилом комплексе и задержала двух мужчин и женщину, предположительно связанных с автомобилем.

По фотографии, предоставленной Олександром, полиция опознала одного из задержанных мужчин, 28-летнего Джона Роберта Джонстона, как подозреваемого; позднее Савченко также опознал Джонстона как водителя, который стрелял.

Джонстон, как сообщает The Columbian, признал, что произошел инцидент и сказал, что, по его мнению, Савченко направила на него серебряный пистолет., что напугало Джонстона, поэтому вытащил свой пистолет из бардачка и выстрелил в пикап, говорится в показаниях под присягой.

Судья Верховного суда округа Кларк установил залог за Джонстона в размере 30 000 долларов, он будет привлечен к уголовной ответственности 23 апреля.