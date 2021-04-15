Закончился непростой 2020 год, прошедший под эмблемой COVID-19. Сейчас активно идет жаркая пора – поджимают сроки подачи налоговых деклараций за 2020 год. Но не все знают, что IRS сдвинула дедлайн для подачи деклараций (federal tax) с 15 апреля на 17 мая. Но не все штаты ввели аналогичные изменения, в частности, Калифорния продлила даты подачи и уплаты налогов.

Во время zoom-созвона 2 апреля с Ethnic Media Services представители IRS – комиссар отдела заработной платы и инвестиций Кен Корбин (Ken Corbbin) и директор по работе с клиентами, взаимоотношениям и обучению отдела заработной платы и инвестиций Сью Саймон (Sue Simon) – рассказали о новшествах и изменениях 2021 года при подаче налоговых деклараций.

Решение об изменении срока подачи налоговых деклараций принято в связи с тем, что пандемия COVID-19 все еще продолжается. До 17 мая необходимо подать декларацию и заплатить налоги за 2020 год, сообщил Кен Корбин. Если требуется отсрочка для подачи декларации (до 15 октября), то ее можно запросить также до 17 мая, но при этом срок оплаты налогов не изменяется – 17 мая.

Но это изменение касается федеральных налогов частных и самозанятых лиц, для бизнесов, корпораций сроки остаются неизменными – 15 апреля. Также произошли некоторые технические нововведения в самой процедуре подачи деклараций. Также IRS увеличивает количество языков до 20, на которых может быть оказана помощь налогоплательщикам и вестись коммуникация с агентством.

Комиссар отдела заработной платы и инвестиций сообщил, что сезон подачи налоговых деклараций, который начался 12 февраля, проходит хорошо – на начало апреля получено 85 000 000 деклараций, из которых уже обработано 76 000 000. Всего за 2020 год IRS ожидает получить 164 00 000 налоговых деклараций. Кен Корбин призывает тех, кто еще не подал декларации воспользоваться опцией e-file, которая очень помогает минимизировать ошибки при заполнении декларации, а также избежать лишних встреч и, таким образом, минимизировать риск заражения или распространения COVID-19.

Кен Корбин отдельно отметил вопрос о стимулирующих выплатах и возвратных кредитах, выплаченных в рамках помощи по восстановлению экономики. Он сообщил, что эти суммы, если получены в полном объеме, не требуется указывать в налоговых декларациях за 2020 год. Если кто-то получил часть суммы или вообще ничего не получил несмотря на то, что попадает под критерии, могут заявить об этом в своей налоговой декларации и потом получить недостающую сумму. На своем персональном аккaунте на сайте IRS.gov каждый может увидеть ситуацию с задолженностями и неуплатами.

Что касается компенсации по безработице, то Кевин Корбин сообщил, что эти суммы, если были получены, должны быть указаны в налоговой декларации. Подробнее его ответы и комментарии по различным вопросам можно посмотреть тут.

Сью Саймон рассказала, что IRS может общаться с налогоплательщиками на 20 языках, включая русский (стоит отметить, что русский достаточно давно представлен среди языков, на котором IRS размещает информацию на своем сайте), сейчас IRS занимается переводом своих документов на эти 20 языков.

Сью также уточнила, что e-file – это бесплатная опция на сайте IRS.gov для пользователей, кроме нее есть приложение для смартфонов – IRS2Go. У IRS также есть отличная программа VITA – Volunteer Income Tax Assistance: около 400 волонтеров по всей стране, авторизованных IRS, помогают заполнять налоговые декларации бесплатно.

Директор по работе с клиентами также предупредила об участившимся мошенничестве: звонят якобы из IRS и сообщают о якобы имеющейся задолженности и требуют либо предоставить личные данные, чтобы “урегулировать” оплату, либо требуют срочной оплаты, продиктовав данные банковской карточки. Она заявила: IRS никогда никому не звонит и не высылает emails! Все официальные сообщения приходят только по почте USPS. Если у вас вдруг возникают сомнения в подлинности почтовых писем, то волнующие вопросы можно прояснить, позвонив по телефону, указанному на официальном сайте IRS, или придя лично в офис IRS. Если вы получили звонок от якобы IRS, то сразу кладите трубку, не продолжайте разговор, ничего не говорите: ни “да”, ни “нет”.

Сью Саймон также предупредила, что если у вас возникло подозрение, что ваши личные данные были украдены и от вашего имени подана декларация, заполняйте Identity theft сразу, как вы узнали о нарушении.

Касательно уплаты налогов, которые налогоплательщик должен заплатить за отчетный год, но с этим возникли сложности, Сью призывает звонить напрямую в IRS, чтобы урегулировать платежи. При этом статус налогоплательщика IRS не интересует, в USCIS или DHS эти данные не передаются. Также она обращает внимание, что нужно быть очень аккуратными и осторожными со своими личными данными и хранить их в надежном месте, не позволять детям брать свои SSN, например, в школу и не демонстрировать его всем.

Директор по работе с клиентами обратила внимание, что так как сейчас горячая пора, работники IRS очень перегружены, они получают до 1500 звонков в минуту! В связи с этим сейчас очень сложно дозвониться до представителей службы. Поэтому наберитесь терпения, если желаете уточнить интересующую вас информацию по телефону.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com