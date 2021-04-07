США возобновят экономическую и гуманитарную помощь Палестинской автономии

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, передает Русская служба «Голоса Америки».

США планируют возобновить экономическую и гуманитарную помощь Палестинской автономии, сообщается в опубликованном в среду заявлении Госдепартамента. 75 млн долларов будут направлены на развитие Западного берега и Сектора Газа; 10 млн – на программы по достижению мира в регионе, которые осуществляются под эгидой федерального Агентства международного развития (USAID). 50 млн ассигнованы на помощь в рамках гуманитарных программ ООН.

«Мы также возобновляем жизненно необходимые программы помощи в обеспечении безопасности, – говорится в документе. – Экономическая помощь включает поддержку малых и средних компаний, пострадавших от последствий COVID-19, помощь семьям с затрудненным доступом к таким базовым человеческим потребностям, как продовольствие и чистая вода; и помощь палестинскому гражданскому обществу».

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что одним из объектов, которым будет направлено финансирование, станет сеть больниц East Jerusalem Hospital, которая, как подчеркивается в документе, «спасает жизни и обеспечивает необходимое лечение» палестинцам. Еще 15 млн долларов предполагается направить на ликвидацию последствий COVID-19 в Палестинской автономии и на борьбу с нехваткой продовольствия для ее жителей.