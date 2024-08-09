Антиизраильская потасовка у синагоги в Лос-Анджелесе

23 июня в Лос-Анджелесе произошли массовые беспорядки возле синагоги Адас Тора в районе Пико-Робертсон, одно из самых густонаселенных еврейских мест на Западном побережье США. Это второй по масштабу беспорядков антисемитский инцидент в регионе после весенних студенческих протестов на территории UCLA.
Антиизраильские протестующие, Палестинское молодежное движение, собрались у здания синагоги, где проходила ярмарка недвижимости Израиля. Демонстранты, лица которых были закрыты палестинскими куфиями, окружили синагогу и препятствовали входу евреев, образовав живую цепь.
Ситуация обострилась, когда на место прибыли про-израильские контрпротестующие: произошли столкновения между двумя группами, члены которых толкали, пихали и наносили друг другу удары, а один антиизраильский протестующий даже распылил аэрозоль против медведей на оппонентов.
Потасовка привела к одному аресту, один человек был госпитализирован, ведется расследование.
Раввин Герцель Иллулиан сказал KCAL News, что такому протесту “здесь не место. Я не думаю, что евреи собрались бы перед мечетью или христиане пришли бы к мечети, чтобы сделать такое. Никто этого не примет, но здесь, когда дело касается евреев и Израиля, все “кошерно”, все в порядке”.
Реакция властей
Полиция Лос-Анджелеса отреагировала достаточно быстро на сообщения о беспорядках, однако, по словам свидетелей, полицейские некоторое время не вмешивались в потасовку, а просто смотрели. Члены еврейской общины Лос-Анджелеса задумались о самозащите и создании групп «Neighborhood watch» («Соседский надзор»), выражая недоверие к полиции, кто-то даже заговорил о необходимости вооружиться и создать собственные группы патрулирования.
Президент Джо Байден и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковали протест, назвав его “антисемитским”, а мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, выступавшая на пресс-конференции в Музее Толерантности в понедельник вечером 24 июня, заявила, что “блокирование доступа к месту отправления культа является неприемлемым”. Она также распорядилась усилить патрулирование в районе Пико Робертсон и возле культовых сооружений по всему городу.
Инцидент вызвал волну негодования среди еврейской общины Голливуда. Представители индустрии развлечений выразили обеспокоенность ростом антисемитизма и призвали к более активным действиям по защите еврейского населения. Так, продюсер «Криминального чтива» Лоуренс Бендер призвал к немедленной мобилизации для самозащиты.
Директор лос-анджелесского офиса Совета по американо-исламским отношениям Хуссам Айлуш встал на сторону антиизраильских протестующих, заявив, что их действия стали ответом на нарушения международного права и прав человека агентствами по недвижимости, продающими «жестоко украденную палестинскую землю».
Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com
California Local News Fellowship
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