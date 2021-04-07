Bloomberg: Администрация Байдена рассматривает возможность высылки из США российских дипломатов

Новые санкции будут введены в ответ на хакерские атаки и вмешательство в выборы, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Администрация Джо Байдена рассматривает возможность высылки из США российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и вмешательство в выборы, в которых Вашингтон обвиняет Москву.

Об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на неназванные источники.

По данным агентства, в Белом доме завершили изучение данных о предполагаемых враждебных действиях Москвы и хакерской атаке на правительственные учреждения с использованием разработанного американской компанией Solar Winds программного обеспечения.

По словам одного из собеседников агентства, ответ США, вероятно, будет включать несколько элементов, в том числе санкции против людей, близких к президенту России Владимиру Путину, а также в отношении органов власти, связанных с вмешательством в выборы.