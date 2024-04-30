Протестующие в поддержку Палестины студенты захватили одно из зданий Колумбийского университета

Десятки протестующих в поддержку Палестины захватили здание Колумбийского университета в Нью-Йорке, забаррикадировав входы и вывесив палестинский флаг из окна, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Рано утром 30 апреля протестующие оккупировали главное здание Колумбийского университета Гамильтон-холл. Перед зданием студенты установили баррикады из уличной мебели. Гамильтон-холл захватывают не впервые. В 1968 году здание было оккупировано во время акции протеста за гражданские права и против войны во Вьетнаме.

Колумбийский университет начал отстранять от занятий пропалестинских активистов, которые отказались разобрать палаточный лагерь на территории университетского кампуса в Нью-Йорке. Ранее университет, входящий в престижную Лигу плюща, объявил о тупике в переговорах, направленных на прекращение акции протеста.