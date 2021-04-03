Полностью вакцинированным американцам официально разрешено путешествовать

Несмотря на растущее число вакцинированных американцев, CDC советует жителям США воздержаться от путешествий из-за новых вспышек COVID-19, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски заявила в пятницу, что, несмотря на сравнительно низкие риски для полностью вакцинированных людей, органы общественного здравоохранения призывают американцев пока воздержаться от поездок из-за новых вспышек коронавируса, происходящих по всей стране. Валенски сказала об этом, общаясь с журналистами в Белом доме, сообщило агентство «Рейтер».

«Мы знаем, что прямо сейчас растет число случаев (заражений). Я выступаю против обычных поездок в целом, – сказала Валенски, – В настоящее время мы не рекомендуем путешествовать, особенно невакцинированным людям».

Валенски сделала это заявление после того, как возглавляемое ею ведомство утром в пятницу объявило об изменении своих рекомендаций по поездкам. В документе говорится о «низком риске» путешествий для людей, которые полностью прошли курс вакцинации. CDC разрешили вакцинированным пожилым людям совершать авиапутешествия. Кроме того, вакцинированные люди теперь не должны проходить по приезду тестирование и соблюдать карантин, если они принимают все меры предосторожности, нося маски и соблюдая дистанцию.

Роджер Доу, исполнительный директор Туристической ассоциации США, назвал новое руководство СDC «важным шагом в правильном направлении», который был сделан в соответствии с научными рекомендациями и призван помочь туристической и авиационной отраслям, больше всего пострадавшим от последствий пандемии.

При этом администрация не отменила запрет на въезд в США большинству иностранцев, которые недавно побывали в Китае, Бразилии, Южной Африке и большей части европейских государств. CDC не стал отменять требование для всех иностранцев о предоставлении отрицательного теста на COVID-19 перед поездкой в США.

Представитель Белого дома рассказал агентству «Рейтер» о том, что администрация Байдена начала переговоры о возможном снятии запретов, однако навряд ли это случится в ближайшее время. США также сохраняют ограничения на въезд через сухопутные границы с Канадой и Мексикой.

Между тем, кампания по вакцинации американцев продолжается ускоренными темпами. По состоянию на утро пятницы, в США было введено уже 157,6 млн доз вакцин против коронавируса, а всего по стране уже распространено свыше 204 миллионов доз, сообщили в CDC.

101,8 миллионов американцев – больше трети всего взрослого населения – получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19, а полностью вакцинировались 57,9 миллионов жителей США, или 17,5% взрослого населения страны.