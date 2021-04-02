Злоумышленник протаранил машину полиции у въезда на территорию Капитолия

В результате нападения погибли двое человек – один из полицейских и подозреваемый в совершении атаки, передает Русская служба «Голоса Америки».

Все здания, входящие в кампус Капитолия США в Вашингтоне, были заблокированы в пятницу днем после сообщения о выстрелах, раздавшихся в этом районе. По данным органов правопорядка, злоумышленник протаранил своим автомобилем машину, в которой находились два сотрудника полиции Капитолия.

Инцидент произошел на пункте въезда на территорию Капитолия рядом с Индепенденс-авеню, на так называемой Северной баррикаде.

Подозреваемый в совершении нападения скончался в больнице. Оба полицейских получили ранения и были доставлены в больницу, позже один из них также скончался от полученных ранений. Представитель полиции подтвердил эту информацию на пресс-брифинге.

Как рассказала журналистам и.о. главы полиции Капитолия Йогананда Питтман, подозреваемый протаранил полицейскую машину, затем вышел из своего автомобиля и набросился на сотрудников полиции с ножом в руках. В ответ полицейские открыли огонь, подозреваемый скончался от полученных ранений.

«Похоже, что это не связано с терроризмом, но… расследование пока продолжается», – сказал Роберт Конти, и.о. начальника Департамента столичной полиции Вашингтона.

«Ясно, что (подозреваемый) активно пытался добраться до кого-то или чего-то еще – мы просто не знаем прямо сейчас, поэтому мы обязаны расследовать это, чтобы разобраться в сути», – заявил Конти.

Чуть позже несколько телеканалов, включая СNN и NBC, со ссылкой на источники в правоохранительных органах назвали имя подозреваемого – по данным журналистов, на полицейских напал 25-летний Ноа Грин. Полиция выясняет мотивы нападения.

В результате сегодняшнего инцидента погиб Уильям Эванс – ветеран полиции Капитолия с 18-летним стажем. Об этом говорится в заявлении и.о. главы полиции Капитолия Йогананды Питтман.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выпустила заявление, в котором говорится, что «сегодня сердце Америки разбито из-за трагической… гибели одного из героев полиции Капитолия, офицера Уильяма Эванса. Он пострадал за нашу демократию. Члены Конгресса, штатные сотрудники и работники Капитолия, а также все американцы признательны за мужество, проявленное полицией Капитолия», – говорится в заявлении Пелоси.

Спикер пообещала всяческую помощь правоохранительным органам со стороны Конгресса для проведения всестороннего расследования нападения на полицейских.

В связи с чрезвычайной ситуацией все входы и выходы в Капитолии были на несколько часов заблокированы «из-за угрозы внешней безопасности». Сотрудники не могли ни входить, ни выходить из зданий на территории кампуса.

Режим изоляции Капитолия был снят около 15:20 по времени Восточного побережья США. Как сообщает CNN, персонал, находящийся в здании Капитолия, был извещен с помощью громкоговорителей о завершении «изоляции из-за внешней угрозы». Все люди, находящиеся в здании Конгресса, должны продолжать следовать указаниям полиции.

Замглавы аппарата спикера Палаты представителей сообщил, что Нэнси Пелоси отдала распоряжение приспустить флаги у здания Капитолия в знак траура из-за гибели сотрудника полиции.

Президент США Джо Байден с супругой сегодня днем направились из Белого дома в загородную резиденцию Кемп-Дэвид, где они проведут пасхальные выходные.

Байден выразил соболезнования семье погибшего сотрудника полиции Капитолия.

«Мы с Джилл были убиты горем, после того, как узнали об атаке на контрольно-пропускной пункт Капитолия США, – заявил Байден. – Мы выражаем искренние соболезнования семье полицейского Эванса и всем тем, кто скорбит о его утрате».

Байден приказал приспустить флаги над Белым домом, «в знак траура об утрате еще одного отважного сотрудника полиции».