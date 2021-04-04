Транспортная компания Divine Enterprises нанимает на работу водителей-дальнобойщиков

Транспортная компания Divine Enterprises нанимает на высоко оплачиваемую работу водителей с лицензией класса ‘А’ (‘Class A’). Штаб-квартира компании находится в г. Роклин (регион Сакраменто) и владеет современным техническим сервисным центром. Divine Enterprises является лидером в отрасли по качеству обслуживания.

Компания гарантирует оплату в команде до 0.90 CPM (центов за милю) при нахождении в рейсе до 5-7 дней и 1-3 дня дома. Предусмотрена дополнительная оплата водителям, перевозящим опасные грузы и управляющие грузовиками-цистернами. Кроме того, Divine Enterprises выплачивает щедрые бенефиты, бонусы за безопасное вождение и высокое качество работы, а также – пенсионный план 401К и многочисленные льготы.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 916-781-7200 ext. 223, моб: 916-899-0371. Заявку также можно заполнить на сайте компании по адресу: divinetrans.com.