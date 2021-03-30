С начала прошлого года славянские церкви США получили свыше 2,5 млн так называемых “коронавирусных” займов от государства. Об этом “Славянскому Сакраменто” удалось узнать в Управлении по делам малого бизнеса (SBA).

Самую крупную сумму, по информации SBA, получила SLAVIC GOSPEL ASSOCIATION из Любит Парк, штат Иллинойс – $301,600.

Славянский христианский центр (SLAVIC CHRISTIAN CENTER) в г. Такома запросил $66,779, а Христианская славянская школа (Tacoma Christian Academy), действующая по тому же адресу, по информации издания ProPublica получила от $150 до $300 тыс. Славянская евангельская церковь (SLAVIC GOSPEL CHURCH) под руководством пастора Юрия Радчука, что в соседнем г. Федерал Уэй – $153,597.

Как уже сообщалось, Славянская миссионерская церковь “Вифания”, где в апреле прошлого года была зарегистрирована крупная вспышка коронавируса, получила $166,600. В документах, поданных в Минфин, церковь из Сакраменто отметила, что имеет на балансе 46 сотрудников.

Славянская христианская евангельская церковь г. Атланта, шт. Джорджия (SLAVIC EVANGELIC CHRISTIAN CHURCH OF ATLANTA, INC), зарегистрированная на пастора Василия Лантуха, получила два займа общей суммой до $200 тыс.

Тихоокеанское объединение славянских церквей евангельских христиан-баптистов из Сакраменто (PACIFIC COAST SLAVIC BAPTIST ASSOCIATION) получило сразу два займа – один в конце апреля, второй – в начале этого года. Общая сумма составила почти $200 тыс. Причем, если в апреле 2020 г. в Ассоциации работало 29 человек, то сегодня уже – 32. То есть, согласно данным федерального агентства, с начала пандемии организация взяла на работу еще 3 сотрудников.

Деньги также получили украинские, православные приходы и епархии по всей стране. В общей сложности славянские религиозные организации получили по меньшей мере $2,5 млн. (Стоит уточнить, что “Славянский Сакраменто” делал выборку в базе данных SBA только по таким ключевым словам как ‘славянский’, ‘украинский’ и ‘русский’. В США существует огромное количество церквей, в названии которых не фигурируют данные слова, а значит, на самом деле получателей займов намного больше, чем нам удалось обнаружить. В пространном списке, опубликованном Минфином США можно обнаружить десятки других славянских религиозных организаций (церквей, миссий, школ и монастырей), запросивших и получивших в период вынужденного карантина сотни тысяч долларов условно-безвозвратных займов.

Как указывает методичка Министерства финансов США, религиозные организации имеют право на получение кредитов SBA независимо от того, оказывают ли они светские социальные услуги.

“…организации, имеющие право на участие в этих программах, не могут быть дисквалифицированы из-за их религиозного характера, религиозной принадлежности или религиозных высказываний”, – говорится в руководстве SBA. – Однако, требования некоторых правил Управления по делам малых предприятий США полностью исключают некоторые религиозные организации. Поскольку эти правила запрещают участие класса потенциальных получателей на основании исключительно их религиозного статуса, SBA отказывается соблюдать эти подразделы и предлагает внести поправки в эти правила в соответствии с Конституцией. Хотя в разделе законодательстве указано, что некоммерческие организации не имеют права на получение бизнес-кредитов (в том числе, на участие в программе PPP), Федеральный закон «Об оказании помощи, содействия и обеспечения экономической безопасности при коронавирусе» (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act или CARES Act) дает некоммерческим организациям право на участие в программе PPP вне зависимости от того, оказывают ли такие некоммерческие организации светские социальные услуги”.

Стоит отметить, что на государственный “коронавирусный” займ, полученный религиозными организациями, действуют те же ограничения, что и для остальных получателей этих кредитов (например, прощение займа будет покрывать расходы, не связанные с заработной платой, не более чем на 25% от общей суммы кредита).