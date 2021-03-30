Полиция Портленда расследует гибель нашей соотечественницы

Следователи группы по авариям полиции Портленда обнародовали имена двух человек, погибших в результате лобового столкновения на восточном шоссе 84, которое произошло в четверг, 25 марта 2021 года, около 2:14 утра.

Согласно их информации, 36-летняя Инна Даниловна Босовик (Inna Danilovna Bosovik) из Портленда неправильно ехала на внедорожнике BMW и столкнулась с внедорожником Acura, которым управляла 65-летняя Сьюзан Кей Стурдавант (Susan Kay Sturdavant) из Грешема. Машины столкнулись на средней полосе шоссе I-84.

По информации полиции Портленда, 25 марта 2021 года примерно в 2:14 ночи им поступило несколько сообщений о том, что водители видели автомобиль, движущийся в западном, т.е. встречном, направлении по полосам движения восточного направления автомагистрали I-84. Вскоре звонившие сообщили о столкновении машин.

Прибывшие офицеры подтвердили столкновение двух автомобилей и смерть двух человек. В результате аварии шоссе было перекрыто на несколько часов.