Байден подписал законопроект о продлении займов малому бизнесу

В соответствии с новым законом многие небольшие компании получат кредиты в рамках «Плана спасения Америки», передает Русская служба «Голоса Америки».

30 марта, президент Джо Байден подписал «Акт 2021 о продлении ППП» (PPP Extension Act of 2021). Три буквы «P», с которых начинается название закона, расшифровываются как «Программа защиты заработной платы». Эта программа направлена прежде всего на оказание помощи малым фирмам. Закон был ратифицирован в Конгрессе на прошлой неделе, когда Сенат принял его подавляющим большинством вслед за Палатой представителей.

С января по март включительно в рамках этой программы более трех миллионов малых фирм смогли получить от федерального Управления по делам малых бизнесов (SBA) займы на общую сумму почти 200 миллиардов долларов. Теперь, в соответствии с новым законом, действие программы, изначально рассчитанной на срок до 31 марта, продлевается до 31 мая. Это значит, что SBA теперь успеет оформить больше кредитов на развитие малых предприятий. Фонды на эту программу федеральное управление получило в рамках осуществления «Плана спасения Америки», на который Конгресс, под давлением администрации Байдена, выделил 1,9 трлн долларов.