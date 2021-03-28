Белый дом обещал допустить журналистов на объекты, где содержатся дети-иммигранты

Пресс-секретарь Джен Псаки заявила о необходимости обеспечить безопасность детей и персонала в условиях пандемии, передает Русская служба «Голоса Америки».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в воскресенье, что в ближайшее время журналисты получат доступ к объектам пограничного патруля, где содержатся несовершеннолетние, мигрировавшие в США без сопровождения взрослых.

Журналист телеканала Fox News Крис Уоллес в беседе с Псаки задавал ей вопросы об отсутствии доступа прессы на объекты, где по закону дети и подростки должны содержаться 72 часа. В последние недели некоторые находились там до 10 дней.

Псаки заявила об «абсолютной приверженности» Байдена допуску журналистов.

«Мы хотим обеспечить доступ на объекты пограничного патруля, – сказала она. – Мы понимаем, что находимся в условиях пандемии, мы хотим сохранить детей и персонал в безопасности».

По ее словам, администрация Байдена намерена установить камеры на объектах пограничного патруля.

Псаки заявила, что нынешняя администрация использует иной подход, нежели предыдущая. Она сказала, что Белый дом Дональда Трампа зачастую отправлял детей назад, вынуждая их вновь попадать в небезопасные ситуации.

«Мы говорим о детях, и разбираемся с этой ситуацией самым гуманным образом», – продолжила она, отметив, что это не означает, что дети останутся в США.

«Это значит, что их дела будут рассматриваться в судебном порядке», – пояснила пресс-секретарь Белого дома.