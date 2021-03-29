В Калифорнии ввели дополнительный отпуск по болезни для работников, пострадавших от пандемии

В Калифорнии до 30 сентября действует закон, обеспечивающий доступ к дополнительному оплачиваемому отпуску по болезни для работников, пострадавших от пандемии.

19 марта Гэвин Ньюсом подписал закон SB 95, обеспечивающий доступ к дополнительному оплачиваемому отпуску по болезни COVID-19 на срок до 80 часов для сотрудников, включая тех, кому рекомендовано быть на карантине, и тех, кто ухаживает за членами семьи, затронутыми COVID-19.

SB 95 продлевает защиту до 30 сентября 2021 года и имеет обратную силу в отношении отпуска по болезни, взятого начиная с 1 января 2021 года. Малые бизнесы, на которых работает 25 или меньше работников, освобождены от законодательства, но могут предлагать дополнительный оплачиваемый отпуск по болезни и, если имеет право, получать федеральный налоговый кредит.

По словам сенатора Марии Елены Дурасо (округ Лос-Анджелес), “расширяя дополнительный оплачиваемый отпуск, SB 95 будет развивать этот прогресс, позволяя сотрудникам по всему штату ставить здоровье на первое место, не опасаясь, что это может поставить под угрозу их работу. Это чрезвычайное законодательство спасет жизни, поможет малому бизнесу и, в конечном итоге, сохранит безопасность наших семей и сообществ”.