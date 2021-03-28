Опрос: американцы высоко оценивают действия Байдена в связи с пандемией

При этом большинство респондентов критически отзывается о подходах президента к вопросам контроля над оружием и иммиграции, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден получил высокие оценки за выполнение своих приоритетных задач – борьбу с пандемией коронавируса и восстановление экономики. Есть, однако, и тревожные сигналы, связанные с другими вопросами его повестки. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса телекомпании ABC News и социологической службы Ipsos.

Реакцию президента на пандемию коронавируса одобряют 72 процента опрошенных, что превышает 68 процентов американцев, заявивших о том же самом ранее в этом месяце, до принятия Конгрессом пакета экономической помощи объемом 1,9 триллиона долларов. Не одобряют его действия 28 процентов респондентов.

Трое из четырех американцев также поддерживают деятельность Байдена по распространению вакцин от COVID-19.

Явное большинство (60 процентов) одобряет руководство Байденом восстановлением экономики страны; около 40 процентов его не одобряют.

Однако в первые два месяца в должности президент столкнулся с первыми испытаниями в виде двух случаев массовой стрельбы и наплывом мигрантов на границе с Мексикой.

Больше половины, 57 процентов американцев, не одобрили его подход к проблемам контроля над оружием и иммиграции, поддержало президента чуть больше 40 процентов опрошенных.