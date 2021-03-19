В Калифорнии открыта программа помощи арендодателям и домовладельцам, пострадавшим из-за COVID-19

Администрация Калифорнии начала программу помощи арендодателям и домовладельцам, пострадавшим из-за COVID-19 California’s COVID-19 Rent Relief.

Многим эта информация будет чрезвычайно полезной: штат открыл портал для подачи заявок на программу помощи при аренде/сдаче жилья – California’s COVID-19 Rent Relief, предусматривающую финансирование в размере 2,6 миллиарда долларов для оказания помощи калифорнийцам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Программа помощи призвана погасить накопившуюся задолженность по аренде, и арендаторы, и домовладельцы могут подать заявку на льготу.

Иными словами, арендаторы и домовладельцы могут проверить свое право на участие и подать заявку, посетив HousingIsKey.com или позвонив по бесплатному телефону 833-430-2122. Если арендодатели решат принять участие, они получат 80% неоплаченной арендной платы от соответствующего критериям арендатора за период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года, если они согласятся просить 20% невыплаченной арендной платы. Право на участие имеют арендаторы, получающие менее 80% среднего дохода по региону (AMI) для своего местоположения.

В процессе подачи заявления будет автоматически рассчитано, имеет ли право арендатор на получение помощи.. Соответствующие критериям арендаторы с арендодателями, которые решили не участвовать в программе, могут подать заявку самостоятельно. Эти арендаторы будут иметь право на получение платежей в размере 25% от невыплаченной арендной платы, начисленной с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года, что может помочь защитить их от выселения.

Отмечается, что консультация по получению помощи будет доступна на более чем 200 дополнительных языках через колл-центр по телефону 833-430-2122. Заявления от домовладельцев или арендаторов должны включать всю необходимую информацию и элементы проверки права на участие, которые необходимо обработать. После того, как заявка будет успешно отправлена ​​и обработана, и арендодатель, и арендатор будут уведомлены менеджером California COVID-19 Rent Relief о статусе заявки.

Для получения дополнительной информации о праве на участие в программе, необходимой информации о заявлении и о том, как начать процесс подачи заявки, посетите HousingIsKey.com или позвоните по телефону 833-430-2122.