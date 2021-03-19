Бывший замглава “Военторга” признал себя виновным во взяточничестве, мошенничестве с визами, налоговых сборах

В пятницу, 19 марта, россиянин Леонид Тейф, 59 лет, из Роли (Raleigh), Северная Каролина, признал себя виновным в даче взятки государственному должностному лицу, мошенничестве с визой и ложным заявлениям в налоговой декларации. Его 43-летняя жена, Татьяна Тейф, признала себя виновной в ложном заявлении по иммиграционному делу.

Согласно информации департамента юстиции США, в декабре 2018 года Леониду было предъявлено обвинение во взяточничестве, заказе убийства, хранении огнестрельного оружия с стертым серийным номером, укрывательстве нелегальных иностранцев и незаконном использовании визы, полученной по ложным заявлениям. Тейф также был обвинен в сговоре с Татьяной Тейф и другими лицами по отмыванию денег, а также в нескольких налоговых обвинениях, связанных с неправомерным отрицанием существования зарубежных финансовых интересов и непредоставлением необходимых форм в отношении этих счетов.

В обвинительном заключении утверждалось, что в период с 2010 по 2012 год Леонид Тейф получил откаты из средств российского правительства на сумму более 150 миллионов долларов. Дополнительно в обвинении говорится, что с декабря 2010 года Леонид и Татьяна и другие лица открыли минимум 70 счетов в четырех финансовых учреждениях и получили примерно 39 500 000 долларов. К декабрю 2018 года примерно 9 миллионов долларов из этих средств оставались на счетах в Соединенных Штатах.

Как утверждается в обвинительных документах, Леонид Тейф решил, что у Татьяны был роман с другим мужчиной. Леонид обсуждал с конфиденциальным источником ФБР факт убийства человека. Тейф также заплатил сотруднику Департамента внутренней безопасности США 10 000 долларов, чтобы тот нашел этого человека и депортировал его из страны. Когда план депортации занял больше времени, Леонид вернулся к плану убийства и заплатил конфиденциальному источнику 25 000 долларов, чтобы он убил человека до конца 2018 года. Для этого он передал секретному источнику огнестрельное оружие с удаленным серийным номером.

В обвинительном заключении также утверждалось, что Тейф сознательно использовал иммиграционную визу в США, которую он получил в результате ложных заявлений, и что он и Татьяна укрывали и помогали другим лицам из России приехать и остаться в США.

Исполняющий обязанности прокурора США Восточного округа Северной Каролины согласился отклонить обвинения в заказе убийства, использование огнестрельного оружия, отмывании денег, укрывательстве нелегальных иностранцев и все налоговые обвинения против Тейфа, кроме одного, и его приговорили к 60 месяцам (5 лет) лишения свободы. Что касается Татьяны Тейф, то все обвинения против нее в обвинительном заключении будут сняты, и правительство не будет добиваться лишения ее свободы.

В итоге, Леонид Тейф признал себя виновным в даче взятки в размере 10 000 долларов федеральному чиновнику, в мошенничестве с визой, в подаче ложной налоговой декларации. Татьяна Тейф признала себя виновной в ложном заявлении в иммиграционном документе. Оба согласились на конфискацию активов на общую сумму $5 900 241, Леонид также согласился на конфискацию огнестрельного оружия, которое было предоставлено конфиденциальному источнику. Он также согласился на депортацию в судебном порядке после отбытия наказания.

Как пишет The Bell, 57-летний Леонид Тейф с 2010 по 2012 год занимал должность заместителя директора «Военторга» — структуры Минобороны, которая обеспечивает поставки продуктов и организует оказание услуг для военного ведомства. По данным следствия, он вместе с неназванными сообщниками организовал схему получения откатов по контрактам Минобороны. В рамках этой схемы было выплачено откатов на общую сумму в $150 млн. Часть этой суммы оказалась на счетах Тейфа в России и США.