Тихановская призвала США усилить санкции против режима Лукашенко

В среду одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила в Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США перед участниками слушания по вопросу о демократическом движении в Беларуси и лидерству женщин.

Слушания проходили в режиме онлайн, и Тихановская выступала в качестве свидетеля.

Конгрессмен-демократ от штата Массачусетс Билл Китинг (Bill Keating), который вел слушания, напомнил участникам о главных событиях вокгруг прошлогодней президентской кампании в Республике Беларусь. В частности, он отметил, что Александр Лукашенко явно проиграл выборы, и чтобы удержать власть применил жесткие репрессии в отношении участников массовых протестов. Китинг также отметил роль белорусских женщин в протестном движении, в том числе – Светлану Тихановскую.

Сама Тихановская подчеркнула, что хочет, чтобы голос выступающих против режима Лукашенко был услышан, и призвала к усилению санкций, упомянув, прежде всего, нефтеперерабатывающие и калийные предприятия, а также к персональным санкциям против представителей белорусского бизнеса из окружения Лукашенко. Кроме того, она отметила необходимость дипломатического давления на власти и призвала Соединенные Штаты разработать программу экономической помощи для Беларуси (аналог «Плана Маршалла»), на которую белорусский народ сможет рассчитывать после падения нынешнего режима, пишет Анна Плотникова из Голоса Америки.

В преддверии выступления лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской на первых публичных слушаниях в Конгрессе США лидеры демократов и республиканцев в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США и его Подкомитете по Европе, окружающей среде, энергетике и киберпространству опубликовали следующее заявление, призывающее режим Лукашенко прекратить нарушения прав человека и немедленно освободить всех политических заключенных, несправедливо содержащихся под стражей в Беларуси:

«Жестокое подавление и незаконное заключение режимом Лукашенко активистов оппозиции, мирных демонстрантов и журналистов является подлым посягательством на права человека и должно быть немедленно прекращено. Мы особенно встревожены делом консультанта Радио Свободная Европа / Радио Свобода Игоря Лосика, чье состояние здоровья ухудшается после двух голодовок в знак протеста против его политически мотивированного заключения, длящегося с июня 2020 года. Соединенные Штаты должны продолжать твердо стоять на стороне белорусского народа в его стремлении к демократии. Поэтому мы призываем исполнительную власть в координации с нашими союзниками и партнерами использовать различные инструменты, имеющиеся в ее распоряжении, чтобы заставить режим Лукашенко без промедления освободить всех политзаключенных, несправедливо содержащихся под стражей в Беларуси», – сообщает посольство США в РБ.