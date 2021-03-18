Спецслужбы США предупредили о серьезной угрозе внутреннего экстремизма

В докладе разведки говорится, что некоторые экстремисты «почти наверняка» решатся на акты насилия в этом году, сообщает Джефф Селдин из VOA.

Американские разведслужбы предупредили о том, что страна столкнулась со значительной угрозой изнутри, выразив опасения, что целый ряд доморощенных экстремистов могут спланировать атаки против соотечественников или правительства.

В рассекреченном докладе, опубликованном в среду, угроза описывается как широкая, исходящая как от отдельных преступников, так и небольших ячеек, которые придерживаются самых разных насильственных идеологий, но которых «побудили к действиям недавние общественно-политические события».

«Предвзятость в отношении меньшинств и действия правительства, которые воспринимаются как превышение полномочий, почти наверняка будут и дальше способствовать радикализации внутренних насильственных экстремистов», – говорится в докладе Управления директора национальной разведки.

Авторы доклада предупреждают, что целый ряд факторов, включая теории заговора, связанные с недавними президентскими выборами и пандемией коронавируса, «почти наверняка подтолкнут некоторых внутренних насильственных экстремистов к попыткам совершить насилие в этом году».

Рассекреченные выводы, которые являются частью более обширного секретного доклада, направленного в Белый дом и Конгресс, были опубликованы более чем через два месяца после того, как тысячи американцев, включая десятков членов ультраправых группировок, пошли на штурм Капитолия в Вашингтоне, недовольные исходом президентских выборов в ноябре.

«Внутренний насильственный экстремизм является одной из самых серьезных и постоянных угроз, с которыми мы сталкиваемся как страна, – заявил законодателям министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас. – Мы активно занимаемся решением этой проблемы».