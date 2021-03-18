США расширяют экспортные ограничения в отношении России

Ограничения, связанные с применением химоружия, вступают в силу 18 марта, передает Русская служба «Голоса Америки» из Вашингтона.

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США расширяет экспортные ограничения в отношении России в соответствии с постановлением госсекретаря о том, что российское правительство применяло химическое или биологическое оружие против своих граждан, нарушив нормы международного права.

Министерство торговли опубликовало следующее заявление: «Применяя незаконные нервно-паралитические вещества против диссидентов как внутри страны, так и за ее пределами, российское правительство грубо нарушило свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и напрямую подвергло своих граждан и граждан других стран смертельному риску. Министерство торговли твердо намерено помешать России получить доступ к секретным американским технологиям, которые могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в области химического оружия».

Как сообщается в заявлении Министерства торговли, новые ограничения вступят в силу 18 марта. России будет отказано в экспорте товаров, связанных с национальной безопасностью. Она также внесена в список стран, которым полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Также будет приостановлено действие лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, предназначенных для поставки в Россию.