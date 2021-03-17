В Калифорнии консервативным христианам хотят запретить работать в полиции

На рассмотрение законодательства штата внесен законопроект AB 655, который запрещает консервативным христианам, зарегистрированным республиканцам служить полицейскими и людям, которые являются членами групп ненависти или использовали язык вражды в прошлом, даже на «частном дискуссионном форуме» в Интернете.

Как заявляет California Family Council, определение «группы ненависти» и «язык вражды», используемое в новом законопроекте AB 655, ohen- широкое – это не только группы вооруженных ополченцев и сторонников превосходства белой расы, пропагандирующие «внутренний терроризм», но и полицейские, выражающие консервативные религиозные или политические взгляды на аборты, брак и гендерную принадлежность или имеющие членство в политической партии или церкви.

Эксперт по правовым вопросам сказал, что этот законопроект “откроет новую эру маккартизма”, когда мусульмане, католики, евангелисты и даже зарегистрированные республиканцы будут исключены с должностей в правоохранительных органах.

Согласно информационному бюллетеню, AB 655 необходим для искоренения “проникновения экстремистов” в полицейские управления, о чем свидетельствует “очевидное сотрудничество, участие и поддержка некоторых правоохранительных органов”, предоставленные повстанцам в январе (речь идет о событиях на Капитолийском холме в столице США 6 января).

Также в документе говорится, что департаменты шерифа штата Калифорния по всему штату “страдают от скандалов, связанных с перепиской, электронной почтой и социальными сетями, когда офицеры обмениваются сообщениями расистского и гомофобного характера”. AB 655 потребует, чтобы кандидаты в полицию прошли проверку биографических данных на предмет “официального членства в группе ненависти, участия в деятельности группы ненависти или других публичных проявлений ненависти”.

Организация California Family Council ставит под вопросы по поводу корректности формулировок в законопроекте и справедливого отношения, например, к Католической церкви и др., задаваясь вопросом “Католическая церковь – это группа ненависти, потому что она выступает за отказ от “конституционных прав женщин на аборт”?”

Слушания по законопроекту AB 655 в Комитете общественной безопасности Ассамблеи назначены на 6 апреля 2021 года.