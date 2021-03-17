Дональд Трамп о вакцине от COVID-19: “ Это отличная вакцина”

Во время интервью Fox News Дональд Трамп заявил: “Я бы порекомендовал это. И я бы порекомендовал его многим людям, которые не хотят ее делать, и многие из этих людей, честно говоря, проголосовали за меня. Но опять же, у нас есть свободы, и мы должны жить по этому, и я тоже с этим согласен”.

Он продолжил: “Но это отличная вакцина (“great vaccine”). Это безопасная вакцина, и это то, что работает”.

Известно, что еще в феврале Трамп порекомендовал своим сторонникам сделать вакцину во время конференции по консервативным политическим действиям (Conservative Political Action Conference ) во Флориде, сказав толпе: «Все, идите и получите укол [вакцины от коронавируса].”

По информации New York Times, Трамп и его жена Мелания прошли вакцинацию в январе до того, как покинули Белый дом.

Примечательно, что 10 марта Дональд Трамп опубликовал заявление в Твиттере, в котором он продолжает называть вирус китайским, признает доступность вакцин, и что если бы он не был президентом, “вы не получили бы такой прекрасный “укол” в лучшем случае в течение 5 лет и, вероятно, не получили бы его вообще”.