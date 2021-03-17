С 16 марта округ Сакраменто перешел на менее ограничительный, красный, уровень

Департамент общественного здравоохранения округа Сакраменто издал Распоряжение о здравоохранении от 16 марта 2021 года, отражающее переход с фиолетового на красный уровень.

Это значит, что следующие виды деятельности разрешены только для операций/работ на открытом воздухе при соблюдении социального дистанцирования, ношении масок и санитарной обработки:

Семейные развлекательные центры (например, дорожки для боулинга, мини-гольф и т.п.)

Детские площадки, парки для собак, скейт-парки и места для отдыха

Кардрумы