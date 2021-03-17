С 16 марта округ Сакраменто перешел на менее ограничительный, красный, уровень

Департамент общественного здравоохранения округа Сакраменто издал Распоряжение о здравоохранении от 16 марта 2021 года, отражающее переход с фиолетового на красный уровень. 

Это значит, что следующие виды деятельности разрешены только для операций/работ на открытом воздухе при соблюдении социального дистанцирования, ношении масок и санитарной обработки:

  • Семейные развлекательные центры (например, дорожки для боулинга, мини-гольф и т.п.)
  • Детские площадки, парки для собак, скейт-парки и места для отдыха
  • Кардрумы
  • Винодельни, пивоварни и ликеро-водочные заводы 
  • Бары и пабы могут работать в закрытых помещениях (максимальная вместимость 25% или 100 человек, в зависимости от того, что меньше), если они предлагают сидячую трапезу, в противном случае они остаются закрытыми.

    Следующие виды деятельности разрешены для операций/работ внутри помещений при соблюдении социального дистанцирования, ношении масок и санитарной обработки:

    – Вся розничная торговля (максимальная загрузка 50%; загрузка продуктовых магазинов 100%)
    – Критическая инфраструктура
    – Развлекательное производство, студии, телерадиовещание
    – Тренажерные залы и фитнес-центры (максимальная вместимость 10% + стены для скалолазания)
    – Парикмахерские Гостиницы и ночлег (фитнес-центры максимум 10% вместимости)
    – Библиотеки (максимальная емкость 50%)
    – Кинотеатры (максимальная вместимость 25% или 100 человек, в зависимости от того, что меньше)
    – Музеи, зоопарки, аквариумы (максимальная вместимость закрытых помещений 25%)
    – Маникюрные салоны и операции по электролизу
    – Услуги личной гигиены (например, восковая эпиляция, косметология, тату, массаж)
    – Храмы (максимальная вместимость 25%)
    – Профессиональный спорт (без живой аудитории)
    – Рестораны (максимальная вместимость 25% или 100 человек, в зависимости от того, что меньше)
    – Торговые центры (например, торговые центры, максимальная вместимость 50%; закрытые общие зоны; фуд-корты максимальной вместимостью 25% или 100 человек, в зависимости от того, что меньше)
    – Школы
  • В соответствии с требованиями Департамента общественного здравоохранения школы (всех уровней обучения) могут снова открыться для очного обучения после публичного опубликования своего плана безопасности COVID-19.

    Школы, проводящие очное обучение, должны принимать меры по смягчению последствий, включая социальное дистанцирование, ношение масок и санитарную обработку, в соответствии с рекомендациями Департамента.

ПО ТЕМЕ