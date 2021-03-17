С 16 марта округ Сакраменто перешел на менее ограничительный, красный, уровень

Департамент общественного здравоохранения округа Сакраменто издал Распоряжение о здравоохранении от 16 марта 2021 года, отражающее переход с фиолетового на красный уровень.
Это значит, что следующие виды деятельности разрешены только для операций/работ на открытом воздухе при соблюдении социального дистанцирования, ношении масок и санитарной обработки:
- Семейные развлекательные центры (например, дорожки для боулинга, мини-гольф и т.п.)
- Детские площадки, парки для собак, скейт-парки и места для отдыха
- Кардрумы
- Винодельни, пивоварни и ликеро-водочные заводы
- Бары и пабы могут работать в закрытых помещениях (максимальная вместимость 25% или 100 человек, в зависимости от того, что меньше), если они предлагают сидячую трапезу, в противном случае они остаются закрытыми.
Следующие виды деятельности разрешены для операций/работ внутри помещений при соблюдении социального дистанцирования, ношении масок и санитарной обработки:
– Вся розничная торговля (максимальная загрузка 50%; загрузка продуктовых магазинов 100%)
– Критическая инфраструктура
– Развлекательное производство, студии, телерадиовещание
– Тренажерные залы и фитнес-центры (максимальная вместимость 10% + стены для скалолазания)
– Парикмахерские Гостиницы и ночлег (фитнес-центры максимум 10% вместимости)
– Библиотеки (максимальная емкость 50%)
– Кинотеатры (максимальная вместимость 25% или 100 человек, в зависимости от того, что меньше)
– Музеи, зоопарки, аквариумы (максимальная вместимость закрытых помещений 25%)
– Маникюрные салоны и операции по электролизу
– Услуги личной гигиены (например, восковая эпиляция, косметология, тату, массаж)
– Храмы (максимальная вместимость 25%)
– Профессиональный спорт (без живой аудитории)
– Рестораны (максимальная вместимость 25% или 100 человек, в зависимости от того, что меньше)
– Торговые центры (например, торговые центры, максимальная вместимость 50%; закрытые общие зоны; фуд-корты максимальной вместимостью 25% или 100 человек, в зависимости от того, что меньше)
– Школы
- В соответствии с требованиями Департамента общественного здравоохранения школы (всех уровней обучения) могут снова открыться для очного обучения после публичного опубликования своего плана безопасности COVID-19.
Школы, проводящие очное обучение, должны принимать меры по смягчению последствий, включая социальное дистанцирование, ношение масок и санитарную обработку, в соответствии с рекомендациями Департамента.