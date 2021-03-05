Госдепартамент присудил белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой награду за гражданское мужество

Виртуальная церемония вручения ежегодной награды состоится 8 марта, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Госдепартамент США включил белорусскую правозащитницу и активистку оппозиции Марию Колесникову в список лауреаток ежегодной Международной женской премии за отвагу (International Women of Courage, IWOC).

Ежегодная награда присуждается женщинам со всего мира, которые продемонстрировали исключительное мужество и лидерство в отстаивании мира, справедливости, прав человека, гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин – зачастую с большим риском и жертвами.

Награды будут вручены лауреатам в Международный женский день 8 марта на виртуальной церемонии, которую проведет госсекретарь Энтони Блинкен. Первая леди доктор Джилл Байден выступит с речью.

«В преддверии президентских выборов 9 августа 2020 года белорусские женщины стали доминирующей политической силой и двигателем социальных изменений в Беларуси, в немалой степени благодаря Марии Колесниковой», – говорится в заявлении Госдепартамента.

«После того, как власти заключили в тюрьму или выслали из страны трех самых популярных оппозиционных кандидатов-мужчин, Мария и ее партнерши бросили исторический и неослабевающий вызов 26-летнему правлению Александра Лукашенко», – говорится в заявлении.

«Мария продолжает оставаться лицом оппозиции внутри Беларуси, отважно встретив угрозу тюремного заключения после спорных выборов, – отметили в ведомстве. – Несмотря на задержание, Мария продолжает поддерживать демократическое движение в Беларуси и служит источником вдохновения для всех, кто стремится добиться свободы для себя и своей страны».