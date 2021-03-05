Группа сенаторов призвала Байдена ввести санкции против «Северного потока – 2»

Они напомнили, что Конгресс принял несколько законов о санкциях против проекта, сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

Группа из 40 сенаторов во главе с республиканцем Джоном Баррассо из Вайоминга направила письмо президенту Джо Байдену, критикуя его администрацию за отказ вводить санкции в отношении организаций, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2».

По трубопроводу «Северный поток – 2» природный газ будет транспортироваться из России в Германию через Балтийское море. По мнению сенаторов, в случае его завершения, трубопровод сделает американских союзников и партнеров в Европе более уязвимыми для злонамеренного влияния Москвы.

В своем письме сенаторы подчеркивают, что Конгресс принял несколько двухпартийных законодательных актов, предусматривающих санкции в отношении этого проекта.

Законодатели просят администрацию Байдена использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для немедленного введения дополнительных санкций, особенно последнего раунда, который обе палаты Конгресса срочно и неоднократно одобрили в прошлом году.

«Мы пишем, чтобы выразить нашу глубокую озабоченность отказом администрации ввести санкции в отношении организаций, участвующих в проекте “Северный поток –2”», – написали сенаторы.

Они отметили, что в открытом доступе имеется информация о судах и компаниях, которые участвуют в деятельности, подпадающей под санкции.

«Неспособность администрации определить и ввести новые санкции свидетельствует о ее готовности позволить президенту Путину установить удушающий контроль над поставками газа в Европу и усилить геополитическое влияние», – отметили сенаторы.

«Мы призываем администрацию исправить эти ошибки, быстро и в полном объеме имплементировав санкции, предусмотренные американским законодательством», – подчеркнули они.

Петицию, в частности, подписали Тед Круз из Техаса, Чак Грассли из Айовы, Митт Ромни из Юты, Марко Рубио из Флориды, Бен Сасс из Небраски и другие. Все подписанты – республиканцы.

Принятый Конгрессом Закон о защите энергетической безопасности Европы предусматривает санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в проекте «Северный поток – 2». Закон требует санкций против организаций, устанавливающих трубы, участвующих в трубоукладочных работах или страхующих или сертифицирующих эту установку. Но конкретные действия и их сроки закон оставляет на усмотрение президента.

Президент Байден назвал трубопровод «плохой сделкой» для Европы и оставил за собой право принять меры в будущем в любое время по своему выбору.

Между тем официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в четверг, что новые санкции в отношении участников строительства газопровода «Северный поток – 2» могут быть введены уже в мае.

23 февраля Госдепартамент сообщил о внесении в список только одной организации: российской компании «КВТ-Рус», которая занимается укладкой труб для «Северного потока – 2». Компании принадлежит российское судно-трубоукладчик «Фортуна», участвующее в строительстве газопровода.

«Конечно, это еще не конец истории. Каждые 90 дней мы обязаны предоставлять Конгрессу обновленную информацию о выявленной нами… деятельности, подпадающей под санкции в контексте “Cеверного потока – 2”, – напомнил Нед Прайс, – Если мы… определим, что другие организации участвуют в такой деятельности, мы сообщим об этом Конгрессу».

По словам Прайса, следующий отчет по поводу «Северного потока – 2» будет предоставлен Конгрессу в мае.

Во время пресс-брифинга Прайс заявил, что в Вашингтоне «хорошо понимают угрозу, которую представляет собой Россия», стремящаяся к росту своего влияния, в том числе и на регионы, которые находятся вдалеке от российских границ. Однако при этом, по словам пресс-секретаря Госдепартамента, уровень угроз, исходящих для Соединенных Штатов от Китая, все-таки выше.

Россия, как заявил Прайс, «не имеет возможности и… не способна бросить такой же вызов, что и Китай».