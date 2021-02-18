CША ввели санкции против 43 чиновников и силовиков из Беларуси

США ввели санкции в отношении 43 граждан Беларуси за “подрыв демократии”. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Обновила санкционный список в отношении белорусских чиновников и Великобритания. Список опубликован на сайте британского правительства, в него вошли 27 человек – чиновники, судьи, силовики.

“Сегодня Госдепартамент США предпринял действия во исполнение прокламации президента 8015, чтобы ввести визовые ограничения против 43 белорусских физических лиц, ответственных за подрыв демократии в Беларуси. Это означает, что в основном они лишаются права на въезд в Соединенные Штаты”, – говорится в заявлении Госдепартамента США.

В документе отмечается, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что власти Беларуси “продолжают подавлять акции мирных демонстрантов, принимают меры против активистов, призывающих к демократии, а также против журналистов”. В качестве примеров приводятся прошедшие 16 февраля обыски в правозащитной организации “Весна”, Белорусской ассоциации журналистов и в независимых профсоюзах, а также вынесение приговора 18 февраля журналисткам телеканала “Белсат” Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой. Их осудили на два года колонии за стрим с акции на “Площади перемен”.

Согласно сообщению Госдепартамента, под визовые ограничения попадают “высокопоставленные чиновники из сферы юстиции, командующие силами правопорядка и рядовые сотрудники сил безопасности, совершившие противоправные действия в отношении мирных демонстрантов”. Также в списке оказались судьи и сотрудники прокуратуры, руководители учебных заведений, “угрожавшие учащимся, участвовавшим в мирных акциях протеста”. Имена людей, попавших под санкции, не приводятся.

Энтони Блинкен напомнил, что ранее США уже дважды вводили визовые ограничения против граждан Беларуси и России за “подрыв демократии в Беларуси” – в общей сложности против 66 человек. Под санкции попали, в частности, первый заместитель главы МВД Беларуси Геннадий Казакевич, а также ГУВД Минска, спецназ Комитета государственной безопасности “Альфа” и минский ОМОН. Под визовые ограничения подпадает и ЦИК Беларуси.

“Соединенные Штаты продолжают поддерживать международные усилия по независимому расследованию нарушений на выборах в Беларуси и последовавших за ними репрессий. Мы поддерживаем храбрый народ Беларуси и его право на свободные и справедливые выборы”, – говорится в заявлении.

В обновленном санкционном списке Великобритании фигурируют 27 имен, среди них глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, министр информации Игорь Луцкий, губернатор Гродненской области Владимир Караник, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, генпрокурор Андрей Швед, губернатор Минской области Александр Турчин, вице-премьер Анатолий Сивак, судья Елена Живица и другие.