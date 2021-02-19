Демократы представили законопроект о лишении Трампа президентских почестей

Документ запрещает оказание различных почестей экс-президентам, дважды подвергшимся импичменту, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Демократы внесли в Палату представителей законопроект, запрещающий хоронить на Арлингтонском национальном кладбище бывших президентов, «дважды подвергшихся импичменту».

В настоящее время под это определение подпадает только экс-президент Дональд Трамп.

Законопроект также запрещает использовать средства из федерального бюджета для финансирования мероприятий в память о президентах, которые дважды подверглись процедуре импичмента. Трамп – единственный президент в истории США, в отношении которого дважды проводилось расследование по импичменту.

Законопроект также ограничивает использование государственного финансирования для «создания или демонстрации любых символов, памятников или статуй» в честь президентов, дважды подвергнутых импичменту, и запрещает называть в их честь федеральные здания или земли.

Конгрессмен-демократ от штата Калифорния Линда Санчес, представившая законопроект, связала его с тем, что экс-президент поощрял «расизм и ненависть».

«Этот закон гарантирует, чтобы за ненависть не было никаких почестей: ни зданий, ни памятников, ни даже скамейки в парке», – сказала она.

Республиканка из Иллинойса Мэри Миллер резко осудила законопроект, обвинив его авторов в одержимости Трампом.

«Где бы его ни похоронили, похоже, что он навечно останется в ваших умах. Ничто так не свидетельствует о «единстве», как законопроект, направленный против конкретного человека», – написала она в четверг в «Твиттере».