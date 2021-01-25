Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес опровергает мифы о вакцинах от COVID-19

Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес (как известно, в настоящее время в Лос-Анджелесе наблюдается одна из самых тяжелых ситуаций с COVID-19 в США) собрал мифы о вакцинах от COVID-19 и опубликовал их опровержение.

Власти обращают внимание, что самым главным приоритетом для вакцинации сейчас являются работники здравоохранения, т.е. клинический персонал (врачи, медсестры и терапевты), а также люди, которые работают в других областях, таких как лаборатории и больничные экологические службы. Им отдается приоритет, потому что они подвержены более высокому риску заражения вирусом и имеют решающее значение для сохранения жизни других людей. Эти же критерии используются для определения того, кто будет следующим в очереди, поскольку нужно отдавать приоритет вакцинации одних людей перед другими, пока количество вакцины ограничено. Как только вакцины станет достаточно,каждый, кто хочет пройти вакцинацию, будет иметь свободный доступ к вакцине.

Миф 1

Вакцина была разработана слишком быстро – я не думаю, что о ней знают достаточно.

Факты: Вакцины можно делать быстро и при этом оставаться безопасными по трем простым причинам.• До того, как вирус был обнаружен, было проведено много исследований о том, какой тип вируса вызывает COVID-19. Таким образом, у ученых было преимущество в выборе вакцины, которая лучше всего подойдет для борьбы с этим вирусом.

• Было потрачено много государственных денег на то, чтобы заставить многие компании и ученых работать над вакциной.

• Несмотря на то, что каждый шаг, который необходимо выполнить, чтобы создать новую вакцину и убедиться в ее безопасности, был соблюден, некоторые шаги были выполнены одновременно, а не один за другим.

Фактически, две вакцины, которые были одобрены, были изучены на более чем 70000 добровольцами, включая взрослых всех возрастов, разных расовых и этнических групп, и было установлено, что они работают очень хорошо и одинаково безопасны для всех.

Миф 2

Только 1% людей, заболевших COVID-19, умирают от него. Разве вакцина не убьет больше людей, чем он?

Факты: COVID-19 – смертельная болезнь. Сезонный грипп может быть очень опасным, но убивает примерно одного человека на каждую тысячу инфицированных, в то время как COVID-19 убивает одного из ста инфицированных. Никто не умер от двух утвержденных вакцин.• Некоторые люди задаются вопросом, могло ли это быть только потому, что добровольцы, принимавшие участие в испытаниях вакцины, не отслеживались достаточно долго, чтобы стало известно о смертельных случаях. Это правда, что есть только 3-месячный опыт наблюдения за людьми, получившими эти вакцины, но есть опыт применения других вакцин, и подавляющее большинство побочных эффектов проявляются в течение нескольких часов или дней.



Миф 3

Вакцины могут вызвать заболевание COVID-19

Факты: современные вакцины не содержат вируса ни в какой форме – ни живого, ни ослабленного, ни мертвого вируса.• Некоторые другие вакцины используют вирус, с которым они борются, в той или иной форме, чтобы получить иммунный ответ. Текущие вакцины против COVID-19 не работают таким образом, поэтому они не могут заразить COVID-19.• Заболеванием можно заразиться в первые несколько дней после вакцинации до того, как вакцина подействует, но это не означает, что вы заболели от вакцины. У большинства людей вакцине требуется 7 дней, прежде чем она начнет действовать. И обе эти вакцины требуют вторую дозу, прежде чем человек будет полностью защищен от заражения вирусом.

Миф 4

Вакцины используют генетический материал для борьбы с вирусом. Это означает, что они могут повлиять на наши гены.

Факты: эти вакцины используют генетический материал, называемый мРНК (ма́тричная рибонуклеи́новая кислота́, что означает «РНК-посланник»), для борьбы с вирусом, но он ничего не делает с генами.• Как следует из названия, мРНК работает как мессенджер. В этом случае мРНК, используемая в вакцине, говорит организму вырабатывать белок, который запускает иммунную систему в действие. МРНК позволяет телу получать сообщение от вируса, не сталкиваясь с вирусом напрямую.• Но это не влияет на гены. Вы постоянно сталкиваетесь с генетическим материалом других растений и животных, когда едите их. Ваше тело расщепляет их на основные химические вещества, используя содержащиеся в них белки, жиры и углеводы, чтобы дать вам энергии и заставят ваши клетки работать. Как и пища, которую вы едите, мРНК в вакцине, действительно влияет на ваше здоровье, но не меняет ваши гены или ДНК.

Миф 5

Говорят, детские вакцины могут вызывать аутизм – разве эти вакцины не содержат опасных химических веществ, которые могут иметь серьезные последствия для здоровья?

Факты: не соответствует действительности ни по одному из пунктов. Детские вакцины – одна из лучших и самых безопасных средств защиты от опасных заболеваний, которые были разработаны, и эти вакцины также были тщательно протестированы на безопасность.• Во-первых, о панике аутизма – ее начал английский врач, который, как позже выяснилось, был мошенником. Ложь жила, потому что некоторые знаменитости покупали ее и использовали ее. Результат?

– Миллионы долларов потрачены на то, чтобы снова и снова доказывать истину (например, одно исследование рассматривало каждого ребенка, рожденного в Дании в течение 8 лет, и показало, что связи нет). Несмотря на это, некоторые напуганные родители по-прежнему избегают вакцинации, и мы видим смертельные вспышки болезней, которые можно полностью предотвратить.

• Список ингредиентов вакцин против COVID довольно прост – мРНК + некоторые жиры (называемые «липидами») + немного соли и сахара для стабилизации смеси. Фактически, вы можете найти ингредиенты на веб-сайте вакцины COVID-19 Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).



Миф 6

В вакцине есть микрочип, который можно использовать для отслеживания перемещений.

Факты: вакцина не содержит каких-либо устройств слежения.• Эта история, похоже, распространилась в Интернете на основе сообщения в Facebook, в котором говорилось, что Билл Гейтс планировал использовать микрочип для идентификации людей, прошедших тестирование на COVID19. Фактически, г-н Гейтс прокомментировал исследование, которое не имело ничего общего с COVID-19 и не имело ничего общего с имплантацией чего-либо. Исследование было посвящено методу, позволяющему точно определить, кто вакцинирован в странах с высоким уровнем смертности от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин, и с плохими системами данных о здоровье. Подобно истории об аутизме, эту историю трудно остановить даже после того, как ее снова и снова опровергают.

Миф 7

Вакцина навязывается людям против их воли.

Факты: вакцинация полностью добровольная. Врачи и чиновники здравоохранения пытаются предоставить людям информацию о безопасности и эффективности вакцин, чтобы они могли принять осознанное решение, когда подойдет их очередь для вакцинации. Ни с кого не требуют делать прививки.

Миф 8

Нельзя доверять людям, которые сделали эти вакцины. Big Pharma – люди, разработавшие вакцины, только зарабатывают деньги, и они платят врачам за то, чтобы те заявляли, что их продукция безопасна.

Факты: есть примеры того, как фармацевтические компании ставили прибыль выше безопасности (например, активно продвигая вызывающие сильную зависимость опиоидные обезболивающие). Процесс разработки этих вакцин и состав самих продуктов были прозрачными, и независимым ученым доступно больше информации, чем когда-либо прежде.

• Разработка этих вакцин была на виду у общественности. Фактически, обзоры безопасности и эффективности вакцин (термин, означающий, что вакцины работают) были опубликованы для чтения. Это означает, что вы или ваш врач можете прочитать отзывы и решить, кажутся ли исследования достоверными, а результаты – правдоподобными.

• Люди обзорных исследований включают в себя медицинских специалистов по всей стране и наблюдателей. Им не заплатили за эту работу – они были привлечены для проверки качества исследования и обеспечения защиты справедливости на протяжении всего процесса. Список имен рецензентов и где они работают можно посмотреть на веб-сайте Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP).

• Врачи не получают дополнительных денег за вакцинацию. Им платят за посещение врача, как и за любое другое посещение первичной медико-санитарной помощи.

Миф 9

Темнокожие и латиноамериканские общины выбираются для вакцинации, потому что на самом деле ее безопасность не доказана.

Факты: у сообществ чернокожих и латиноамериканцев, безусловно, есть исторические причины бояться быть выделенными. Обеспокоенность оправдана, потому что люди цветных и маргинализованных групп в прошлом, были принуждены к участию в испытаниях лекарственных средств и медицинских процедурах без информированного согласия, защиты пациентов или этических норм. Однако сейчас дело обстоит иначе. Сообщества чернокожих и латиноамериканцев не выделялись для вакцинации. Но группам предлагают вакцину, исходя из рисков, с которыми сталкиваются люди в группе.

Миф 10

Мне не нужна вакцина, если у меня уже был COVID-19.

Факты: мы не знаем, как долго длится естественный иммунитет, т.е. иммунитет, который вы получаете от болезни. Мы также не знаем, абсолютный ли он. Было несколько хорошо задокументированных случаев, когда люди заражались дважды. Таким образом, даже если вы переболели COVID-19 и выздоровели, вакцина принесет вам пользу.