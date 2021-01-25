Президент Джо Байден отменил запрет трансгендерам служить в армии

Президент Джо Байден отменил введенный предыдущей администрацией запрет трансгендерам служить в армии. Как сообщает пресс-служба президента США, “Байден убежден, что гендерная идентичность не должна быть препятствием для прохождения военной службы и что сила Америки заключается в ее разнообразии”.

Президент Байден считает, что “гендерная идентичность не должна быть препятствием к военной службе, и что сила Америки заключается в ее разнообразии. Америка сильнее дома и во всем мире, когда она инклюзивна”, – говорится на сайте Белого дома.

Ранее администрация президента Трампа ввела запрет трансгендерам нести службу в вооруженных силах, за исключением «особых случаев», напоминает Служба новостей «Голоса Америки».

Решение Трампа были заблокировано по решению нескольких судов, и в январе 2018 года Пентагон был вынужден официально разрешить набор трансгендеров в ряды вооруженных сил.

Лидер демократического меньшинства в Конгрессе Нэнси Пелоси назвала решение президента США «трусливым» и «отвратительным».

«Целью этого запрета было публичное унижение трансгендеров, которые уже служат в вооруженных силах», – сказала она.