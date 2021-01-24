Этническая казашка, родившаяся в 1976 году в Алматинской области Асель Робертс (в девичестве Толенова) вступила в должность исполняющего обязанности начальника протокола США 20 января 2021 года.

Фото: Sanzhar Duisenali

На сайте Госдепа отмечается, что у Асель более чем 15-летним опыт работы в канцелярии начальника протокола, ее последняя должность в этом офисе была должность старшего советника. Асель Робертс окончила Школу дипломатической службы им. Эдмунда Уолша Джорджтаунского университета со степенью бакалавра наук в области международного права и организаций. Она говорит на русском, казахском и японском языках.

Согласно госдепу, “офис начальника протокола занимается тем, что продвигает внешнеполитические цели Соединенных Штатов, создавая среду для успешной дипломатии. Наша команда из первых рук приветствует президентов, премьер-министров, правящих монархов и других лидеров в нашей стране. Работая на передовой дипломатического взаимодействия, мы способствуем межкультурному обмену и наводим новые мосты взаимопонимания между людьми и правительствами во всем мире”.