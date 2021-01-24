На прошлой неделе ужасная трагедия произошла в Кремниевой Долине: 20 января 2021 г., примерно в полдень в полицейский участок города Саннивейл пришел мужчине, 51-летний Леонид Соломонович Ямбург, который сообщил, что убил свою жену. Ямбург был немедленно задержан офицерами, ему предъявлено обвинение в убийстве.

Согласно отчету полицейских, офицеры приехали к дому Ямбурга, проникли в него и обнаружили тела его жены, 47-летней Светланы Никитиной, и одиннадцатилетней дочери. Конкретная причина смерти в настоящее время расследуется медицинским экспертом-коронером округа Санта-Клара.

По данным локальных СМИ, Ямбург работал инженером в компании Zultys, расположенной в Саннивейле. По всей видимости, они эмигрировали из России более десяти лет назад.

Эта трагедия потрясла Саннивейл, т.к. город не является местом, связанным с большим количеством жестоких преступлений. Как отмечает Mercury News, с 2010 года в Саннивейле было совершено всего 19 убийств, включая эти два.