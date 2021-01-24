ФБР расследует передачу ноутбука Нэнси Пелоси российской разведке

ФБР получило ордер на арест Райли Джун Уильямс из Пенсильвании, которая, как предполагает следствие, украла ноутбук у Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии 6 января с намерением продать устройство России.

Специальный агент ФБР Джонатан Лунд сообщил, что агентство начало расследование в отношении женщины после того, как ее «бывший романтический партнер» сообщил властям, что Уильямс намеревалась отправить компьютер другу в России, который передаст его Службе внешней разведки. Но передача ноутбука «сорвалась по неизвестным причинам», устройство либо все еще у Уильямс, либо она избавилась от него. По показаниям агента ФБР, Райли Джон Уильямс сбежала, сказав матери,что “ее не будет на пару недель”.

Напомним, что десятки людей были арестованы в связи с беспорядками у здания Конгресс США 6 января, и федеральные власти заявили, что сотням в конечном итоге могут быть предъявлены обвинения.