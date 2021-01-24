Калифорния выплатит малоимущим дополнительные стимулирующие чеки на $600

В пятницу в своем Твиттере губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что в течение ближайшего времени малообеспеченным семьям будут отправлены чеки на сумму 600 долларов. Таким образом, примерно 4 миллиона человек, чей годовой доход менее 30 000 долларов, получат деньги.

В ссвоем пятничном видео Ньюсом сказал, что “семьи с низкими доходами непропорционально сильно пострадали от этой пандемии. Поэтому недавно мы объявили о новом стимуле. Мы называем это стимулом Золотого штата (Golden State Stimulus)”.

Программа Golden State Stimulus предназначена для малообеспеченных жителей Калифорнии, не получивших федерального выплат в связи с пандемией.

По словам Гэвина Ньюсома, стимулирующие выплаты от штата соответствуют федеральным платежам, утвержденным Конгрессом, поэтому некоторые жители Калифорнии могут получить до 1200 долларов.