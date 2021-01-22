Обращение поддержали конгрессмены от обеих партий, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Члены Подкомитета по Европе, Евразии, энергии и окружающей среде Комитета по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США направили обращение главе МИДа РФ Сергею Лаврову с призывом немедленно освободить российского оппозиционного политика Алексея Навального.

В обращении, в частности, указано, что Алексей Навальный был задержан на основании «сомнительных обвинений на позорных судебных слушаниях». Конгрессмены также призвали освободить «всех журналистов и граждан, арестованных в качестве мести за его возвращение домой, включая тех, кто пытался приветствовать его в аэропорту».

«Мы глубоко обеспокоены последними событиями, систематическими действиями (…) Российской Федерации по подавлению свободы слова, гражданского общества, независимых голосов и перспектив в России. ­– говорится в обращении. – Конгресс Соединенных Штатов выступает в поддержку российского народа (…) желающего, чтобы его правительство служило его интересам, без коррупции и преследований. Мы продолжим изучать возможности применения всех дипломатических и пунитивных мер в ответ на эти вопиющие действия в отношении господина Навального и его сторонников».

Авторы обращения предупреждают: «Если господин Навальный или кто-либо из журналистов и граждан, задержанных в связи с его заключением, станут жертвами физического насилия, мы немедленно начнем работу с президентом Байденом и его администрацией, чтобы гарантировать, что Российская Федерация будет нести ответственность за столь грубое и политически мотивированное нарушение прав человека».

Ранее сообщалось о том, что Навальный опубликовал расследование о так называемом «дворце» Путина под Геленджиком. Стоимость проекта оценивается в 1 миллиард долларов.