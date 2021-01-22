Процесс по импичменту Трампа начнется после 8 февраля

Процесс был отложен на две недели, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Процесс по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа начнется в неделю, начинающуюся 8 февраля. Об этом заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Таким образом, процесс импичмента был перенесен на две недели, чтобы Сенат получил возможность утвердить назначенцев президента Джо Байдена на ключевые посты и провести работу над рядом законопроектов.

О перенесении даты начала импичмента также просил лидер республиканского меньшинства Сената Митч Макконнел, чтобы Трамп получил больше времени для подготовки к процессу. Макконелл заявил, что слушания по импичменту могут начаться уже 9 февраля.

Шумер заявил, что менеджеры импичмента, назначенные Палатой представителей, которые будут выполнять роль обвинителей на процессе в Сенате, и адвокаты Трампа получат время подготовить его защиту.

Трамп стал первым президентом в истории США, который был дважды подвергнут импичменту. Для того, чтобы Сенат признал его виновным, сенаторам-демократам требуется поддержка, как минимум 17 сенаторов-республиканцев.

Дополнительное голосование потребуется для того, чтобы запретить Трампу вести борьбу за государственные посты. Трамп допускал возможность того, что примет участие в президентских выборах-2024.