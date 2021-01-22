В Калифорнии обнаружен новый штамм коронавируса

Ученые пришли к выводу, что он «очень заразен», сообщает Служба новостей «Голоса Америки». Новый штамм коронавируса обнаружен на юге Калифорнии, которая в настоящее время является одним из главных очагов эпидемии в США.

Один из крупнейших некоммерческих научно-медицинских центров в США, Cedars-Sinai, сообщил, что его исследователи изучили образцы вируса, взятые у 192 пациентов в его больнице в Лос-Анджелесе, и более 4 тысяч образцов, взятых в разных местах юга Калифорнии в ноябре-декабре.

Новый штамм обнаружен в 36 процентах образцов в Лос-Анджелесе и в 24 процентах образцов в более широком регионе.

Cedars-Sinai сообщил, что новый вариант «считается очень заразным», хотя исследователи не пришли к выводу, что он более смертоносный, чем другие формы коронавируса.