Навальный опубликовал расследование о так называемом «дворце» Путина под Геленджиком

Стоимость проекта оценивается в 1 миллиард долларов. Российский Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о так называемом дворце президента Владимира Путина под Геленджиком.

Расследование опубликовано спустя сутки после того, как суд в Химках отправил основателя ФБК Алексея Навального на 30 суток в СИЗО после его возвращения в Россию из Германии.

Расследование было сделано до задержания Навального. Оно включает в себя документальный фильм продолжительностью почти в два часа, в котором участвует сам Навальный, и текст с визуализацией.

Так называемый «Дворец Путина», он же Резиденция на мысе Идокопас, был сооружён в 2005–2010 годах на черноморском побережье неподалёку от Геленджика.

Бизнесмен Сергей Колесников оценил стоимость проекта в 1 миллиард долларов.

Согласно расследованию, комплекс включает подземный ледовый дворец, церковь и 80-метровый мост «для подхода к чайному домику». Есть также тоннель для спуска из дворца к морю.

Как говорится в расследовании, площадь участка под дворцовым комплексом – 68 гектаров, однако её окружает «буферная зона» площадью 7000 гектаров, принадлежащая, как утверждается, ФСБ.

Над территорией введена бесполётная зона, передает Служба новостей «Голоса Америки».