Кристина Солоденко (Кристина Михайловна Солоденко), 30-летняя фотомодель-любитель из Украины, была арестована во время беспорядков #antifa в Портленде в июле. Она одна из немногих, кто обвиняется окружным прокурором.

В письменных показаниях говорится, что она напала на полицейского, пыталась использовать зажженный фейерверк и пинала полицейских.

Кристина обвиняется по нескольким пунктам: беспорядки (другим участникам беспорядков, которым не предъявлены обвинения), нападение на служителя правопорядка и вмешательство в работу полиции и отказ подчиняться. Обвинения предъявлены 4 сентября.

Вместе с украинской моделью была арестована дюжина других протестующих – у некоторых были обнаружены: холодное и огнестрельное оружие, а также самодельное взрывное устройство.