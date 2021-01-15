Минюст запустил сайт со списком обвиняемых в беспорядках в Капитолии

На странице указаны имена всех ответчиков с указанием информацией по их делам, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Министерство юстиции запустило новую веб-страницу, где перечислены все ответчики, которым предъявлены обвинения в Вашингтоне в связи с их предполагаемой ролью в беспорядках в Капитолии на прошлой неделе.

На сайте указаны имена всех обвиняемых с указанием предъявленных обвинений, места жительства, статусa дела и даты последнего обновления информации.

На странице также приведены ссылки на цифровые копии пресс-релизов и обвинительных заключений по каждому делу.

Ранее сообщалось о том, что во время штурма слышалась русская речь, призывающая начать атаку на Капитолий.